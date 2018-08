g. c.

Clients del mercat van quedar sorpresos en veure que està tancat g. c.

?«Està tancat», va ser la frase més repetida entre les persones que, ahir al matí, van anar al Puigmercadal a comprar (a la foto) i no van poder passar més enllà de la porta, on un cartell les informava que el mercat romandrà tancat per reformes fins al 19 d'agost. Amb motiu de les obres, iniciades dissabte passat, s'ha tallat l'accés de vehicles a carrer de la Canal des de la plaça del Pedregar. Recordem que, aprofitant l'estrena de la nova entrada a l'edifici, s'ha tallat de soca-rel el problema dels cotxes que aparcaven a la plaça impedint-hi el pas amb unes grans jardineres.