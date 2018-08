Si es desactiva la funció wifi no es capta el mòbil

Els sensors que s'instal·laran a les places i al parc de l'Agulla de Manresa per la festa major capten el senyal del mòbil que busca wifis conegudes a les quals ja s'hi ha connectat alguna vegada. Ho fa constantment. A partir d'aquí, es pot saber la gent que hi ha en un lloc. També si es mou, cap on ho fa o bé quanta estona s'ha estat en un acte.

Però si es desactiva la funció wifi del mòbil no queda registrat. Per això es calcula que hi pot haver una desviació que en general és del 10 %, explica Daniel Solé, de BestFreeWifi.com. En segons quins actes com una cavalcada de Reis, pot ser més alta perquè hi ha molts infants, la majoria sense mòbil. En mode avió hi ha aparells que busquen senyals wifi igualment.

«Avui en dia tothom té el wifi encès», considera Solé, «perquè actualment les bateries duren infinitament més que les de fa uns anys. Llavors s'apagava per estalviar energia, però ara no hi ha la necessitat d'anar activant i desactivant el wifi o el GPS. No és com abans».

Un cop s'hagi acabat la festa major les dades enregistrades pels sensors s'abocaran a un servidor i a partir d'aquí començarà un ball de xifres. S'encreuaran entre elles per saber, per exemple, si un dispositiu ha estat a més d'un lloc. En dues setmanes l'Ajuntament de Manresa tindrà l'informe damunt la taula, «és la part més laboriosa».

Solé remarca que en cap cas es viola la intimitat de ningú perquè tan sols es capta l'anomenat Mac Adress de la wifi, el codi identificatiu únic que tenen els mòbils quan suerten de fàbrica. No es pot saber el número de l'aparell. Només se sap que hi ha un mòbil, però no quin, insisteix.

BestFreeWifi.com ja ha dut a terme treballs com el que li ha encomanat l'Ajuntament de Manresa per calcular la gent que ha participat al carnestoltes de Sitges, en processons de Setmana Santa, cavalcades de Reis i altres festes majors. També té instal·lacions fixes, com per exemple en equipaments comercials i turístics, per calcular la gent que hi ha en cada moment.