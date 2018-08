El futur autoservei del Puigmercadal, on ara fan enderrocs, ja té més d'un interessat

Punt del mercat on s´està fent l´enderroc d´una de les illes per destinar l´espai a l´autoservei

En la presentació de la nova entrada i el nou vestíbul del Puigmercadal, Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats, va avançar que el bar-restaurant previst en una part del nou vestíbul -amb terrassa a fora- ja tenia «pel cap baix, cinc interessats». No és l'únic. Actualment, just a l'altra banda de l'entrada, es fan reformes per acollir-hi en el futur un autoservei que, va confirmar, ahir, Marc Aloy, regidor d'Urbanisme i alcalde accidental, també ha despertat l'interès de «més d'una persona».

La idea, tant en el cas del bar-restaurant com en el de l'autoservei, és organitzar un concurs públic per fer-ne la concessió. De totes maneres, avança Aloy, les fórmules poden ser molt diverses, tenint en compte que s'ha de fer tot des de zero, com ara que l'Ajuntament pagui una part de les instal·lacions. De moment, no hi ha cap previsió ni per a una cosa ni per a l'altra. El que s'ha fet, explica, és deixar a punt els espais per estar preparats de seguida que es vulgui posar en marxa.

El que està més avançat, apunta el regidor, és el tema de l'espai de degustació, on la clientela podrà degustar els productes que compri a les parades del mercat. Fa saber que aquest espai sí que el gestionarà directament l'Ajuntament, que ja està fent el projecte. Remarca que, un cop estigui acabat, la intenció ja és començar-lo a materialitzar aquest any.

L'espai de degustació ocuparà el tros de mercat que va quedar lliure amb l'enderroc que es va fer ara fa un any d'una illa de parades. Des de dissabte passat fins diumenge vinent es porta a terme l'enderroc d'una illa al costat de l'esmentada, que es on anirà l'autoservei. La reforma del mercat inclou passar de 39 parades a 25.

Aloy explica que les obres es fan coincidint amb les vacances d'estiu perquè «generen molta pols i rebombori» i es va preferir fer-les durant aquesta setmana -probablement la de menys activitat- i no al llarg de l'any. Amb tot, ahir hi va haver clientela que es va quedar amb un pam de nas quan va voler anar al mercat a comprar.