Sis sensors permetran comptar la quantitat de persones que participaran a la festa major

Sis petits sensors repartits estratègicament per diversos punts de la ciutat permetran comptar el públic que assistirà als actes més multitudinaris de la Festa Major de Manresa d'enguany. El dispositiu no es percebrà a simple vista. Són aparells miniaturitzats que van dins una caixa estanca per evitar que es faci malbé si plou. Semblant a una presa de corrent.

La seva funció és captar el se-nyal que emeten els mòbils quan busquen xarxes wifi. És el que s'anomena Mac Adress, un codi identificatiu únic per a cada mòbil des que surt de fàbrica. A partir d'aquí, i aplicant la màxima que cada mòbil correspon a una persona, es pot fer el recompte de quanta gent hi ha en un moment determinat en un lloc concret (vegeu Regió7 del 3 d'agost).

L'Ajuntament de Manresa ha encomanat el treball a l'empresa BestFreeWifi.com amb l'objectiu de saber quanta gent hi haurà als concerts de la plaça Sant Domènec, a l'Enfilat a l'Agulla que se celebrarà tot el diumenge 26 d'agost al parc i que inclou el castell de focs, al correfoc i al concert final del correfoc i de la festa major a la plaça Major. Són les activitats que mouen més públic.

Per poder fer el recompte s'instal·laran 3 sensors al parc de l'Agulla. «És un espai diàfan i obert» que els sensors podran «escombrar» sense problemes, explica el responsable de l'empresa, Daniel Solé. A Sant Domènec n'hi haurà un i a la plaça Major un altre. «Són suficients», comenta. El del correfoc serà mòbil. El durà a sobre un membre de l'organització i a més a més portarà incorporat un GPS, amb la qual cosa es podrà saber «quanta gent hi ha per cada zona i plaça per on passa».

SAber el nombre de participants a determinats actes, principalment els més multitudinaris, ha de servir per afinar els plans d'autoprotecció que s'han de redactar i aplicar en cada activitat, en aquest cas festiva i multitudinària, segons l'Ajuntament de Manresa.