Inicien les obres per instal·lar mòduls prefabricats a l'escola Les Bases

Les obres per instal·lar els mòduls prefrabricats en els quals hi anirà l'escola Les Bases a partir del curs vinent ja han començat. S'han dut a terme els moviments de terres i ja s'han iniciat els fonaments de blocs de formigó on s'hi acabaran instal·lant els mòduls. L'escola Les Bases es va posar en marxa el setembre del 2015 a l'antic edifici del Centre Tecnològic, actualment la FUB-2. És tocant a la plaça Bages, una ubicació provisional des del primer moment.

El centre educatiu anirà ara al seu emplaçament definitiu, que és al final de l'avinguda Universitària, al solar que hi ha davant del McDonalds. És on des de fa anys es va reservar un terreny municipal on hi havia d'anar l'escola Flama de Pineda de Bages, a Sant Fruitós. Fins i tot ja hi havia una inversió prevista de la Generalitat de 5,6 milions d'euros per construir-la, però el projecte no es va acabar de fer mai. Ara s'han aprofitat els terrenys per ubicar-hi el centre d'ensenyament, la tretzena escola pública de la ciutat.

L'escola es va crear el setembre del 2015, després que es detectés manca de places de P-3 a les escoles públiques i concertades del sector nord de Manresa. Aleshores es va posar en marxa a l'actual edifici de la FUB-2 amb una vintena d'alumnes i dues mestres. Primer com a una extensió de l'escola La Sèquia. Poc després, però, es va constituir com a un centre independent amb nom, Les Bases, i un projecte propi.



Emplaçament provisional

L'escola es va posar en marxa sabent que la seva ubicació era provisional, i que quan es completés el cicle fins a P-5 s'haurien de traslladar a algun lloc definitiu, sempre, però, a l'entorn de l'avinguda Universitària.

A final del 2016 el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar la cessió al departament d'Ensenyament de la Generalitat dels terrenys on ha d'anar l'escola. L'espai és de propietat municipal i fa més de sis mil metres quadrats. És el solar que inicialment estava destinat a l'equipament escolar de La Flama, un centre públic adscrit a Manresa però en el terme de Sant Fruitós. És el lloc on ara s'hi fan les obres per instal·lar-hi els mòduls prefabricats.

La decisió de cedir els terrenys va causar en un primer moment malestar a l'escola Valldaura, que fa 10 anys que és en mòduls prefabricats sense cap perspectiva que aquesta situació arribi a canviar. De fet, ni tan sols disposa de terrenys on en un futur s'hi pugui construir l'edifici definitu del centre d'ensenyament.

El darrer curs, l'escola Les Bases ja va patir estretors. A això s'hi ha anat afegint el creixement contsant de la Fundació Universitària del Bages: el setembre del 2015 va ocupar les instal·lacions del fins aleshores Centre Tecnològic de Manresa (que al seu torn es va traslladar als Dolors) i s'hi van ubicar nous estudis de cicle de grau superior. El pròxim curs n'oferirà dos més, amb la qual cosa necessita més espai. La FUB també fa obres a un dels edificis de l'antic Escorxador per poder assumir tots els canvis i l'increment d'alumnes que hi haurà gradulment amb la posada en marxa, aquest últim curs, de la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central.



Dues escoles amb mòduls

Els mòduls que s'instal·laran per a l'escola Les Bases seran d'última generació, segons ha assegurat Ensenyament als responsables del centre. Tindrà nous sistemes d'aclimatació, finestres més grans i zones més espaioses que les cargoleres tradicionals.

D'aquesta manera ja seran seran dues les escoles de la ciutat amb mòduls prefabricats. La de Valldaura i ara la de les Bases.