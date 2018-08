L'Ajuntament de Manresa lliga la millora del comerç al Centre Històric a l'illa de vianants

«Un Centre Històric amb un trànsit pacificat i amb espais per a vianants ha ajudat a la reactivació del barri», afirma Marc Aloy, regidor d'Urbanisme i actual alcalde accidental a l'Ajuntament de Manresa . «Quan als anys 80 es va decidir prohibir la circulació de vehicles al carrer del Born i al carrer Nou per convertir-lo en una illa de vianants la gent no ho veia clar, però ara seria impensable que hi passessin cotxes», apunta el regidor. «El mateix va passar amb la plaça Major quan es va suprimir l'aparcament», hi afegeix.

La circulació de vehicles als carrers del nucli antic –estrets i sense voreres–, l'aparcament i les zones de vianants fa anys que són un dels temes principals de debat del nucli antic.

Aquest estiu, la proposta d'ampliar la càmera de fotomultes al llarg del carrer de Sobrerroca per impedir el pas de vehicles en aquest vial i, consegüentment, l'accés fins a la plaça del Milcentenari va topar amb l'oposició de la major part dels comerciants de l'entorn. Finalment, el consistori es va fer enrere. Paral·lelament, el juliol l'Ajuntament va signar un acord per transformar l'aparcament de la Milcentenari en un camp de futbol, una proposta que feia molts anys que estava sobre la taula.

L'Ajuntament té clara la seva posició. «S'hauria de tendir a anar fent créixer l'illa de vianants del Centre Històric», expressa Aloy. Una posició que coincideix amb la de molts veïns. Adam Majó, comissionat del Centre Històric, creu que la idea també podria beneficiar els comerços locals. «El nucli antic seria comercialment més competitiu si fos una zona agradable per passejar-hi», subratlla Majó. «El que diferencia el barri vell de les grans superfícies és ser un lloc agradable on es vincula el comerç a la ciutat i la cultura», emfatitza el comissionat. Perquè això passi, Majó destaca que «no hi pot haver una circulació intensa de cotxes pels carrers del barri vell».

Tot i així, els dos representants municipals també assenyalen que cal trobar alternatives per a l'aparcament. «Ja hi ha una planificació d'aparcaments perimetrals al Centre Històric», recorda el regidor. La majoria d'ells de pagament. En aquest aspecte, el comissionat hi afegeix que «l'aparcament gratuït ha passat a la història» i que ja es treballa «en mesures per abaratir el preu».



Recuperació d'edificis



Pel que fa a la rehabilitació i millora dels habitatges del barri vell, el consistori recorda que un 90% dels edificis són de propietat privada. L'Ajuntament «poca cosa pot fer en aquests casos, excepte quan afecten la seguretat de la vida pública» pel seu mal estat, explicava Aloy.

«S'estan tornant a engegar línies d'ajudes, com els microcrèdits, per incentivar els propietaris a fer reformes», assenyalava el regidor . El comissionat del Centre Històric afegeix el consistori està recuperant edificis i espais en desús com la fàbrica de l'Anònima i el mercat de Puigmercadal, així com millorant espais com la via de Sant Ignasi.