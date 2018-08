Pas endavant per urbanitzar la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont

La urbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara ha passat el tràmit de l´aprovació inicial i ja és a exposició pública amb l´objectiu que l´obra es pugui adjudicar i també començar abans que s´acabi aquest 2018. Tenen un pressupost de 3,3 milions d´euros i modificaran tota la façana principal de la Fàbrica Nova.

Ha rebut el vist i plau a l´última Junta de Govern Local, que també va aprovar el projecte modificat dels nous accessos a l´edifici del Museu Comarcal, cinc mesos després que s´aturessin les obres un cop l´Ajuntament va decidir rescindir el contracte amb l´empresa que feia ls treballs per incompliment de terminis.

El projecte d´urbanització de la Via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l´avinguda Bertrand i Serra, és des d´aquesta setmana a exposició pública. Forma part del Pla Especial Fàbrica Nova. Els diners surten de Criteria caixa com a propietaris de Fàbrica Nova.

Aquesta inversió, juntament amb les obres d´urbanització del carrer Vidal i Barraquer, el tram de la Via Sant Ignasi comprès entre la plaça Sant Ignasi i les Piscines Municipal i la urbanització de la vorera oest del tram sud de la via Sant Ignasi (entre el carrer Sant Marc i la plaça Sant Ignasi) permetran transformar completament aquesta entrada de la ciutat. Segons l´Ajuntament es millorarà notablement la qualitat de l´espai públic i la mobilitat i permetran la creació d´unes voreres amples i arbrades des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.

El projecte incorpora un seguit de millores consistents, bàsicament en l´increment de l´arbrat de les voreres i la definició de les cruïlles entre la via Sant Ignasi i el carrer Joan XXIII, mitjançant una rotonda que substituirà la que es va construir provisionalment ara fa poc més d´un any.

El proper mes de setembre, l´Ajuntament farà una sessió informativa per tal d´explicar aquest important projecte al veïnat de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra.



Els objectius

L´actuació comportarà la urbanització d´una superfície total de 13.172 metres quadrats de sòl públic amb els següents objectius:



Millora de l´estructura viària del sector



L´element més destacat serà la modificació del traçat de l´avinguda Bertrand i Serra per tal de connectar-la adequadament amb el carrer Sant Joan d´en Coll. D´aquesta manera, s´aconseguirà donar continuïtat a la via Sant Ignasi. Per altra banda s´urbanitzarà de manera definitiva la rotonda del Remei, construïda de forma provisional el juliol de 2017 en el marc dels canvis en la mobilitat arran de les obres de la Bonavista.



Increment dels espais per a vianants



La intervenció també aportarà un guany important en els espais destinats als vianants. L´element més destacat serà la conversió de la deteriorada plaça del Remei d´un aparcament de cotxes a un espai per al gaudi i el repòs de les persones i que es prolongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara amb un ampli espai lliure de cotxes davant les cases d´habitatges dela Fàbrica Nova, a l´avinguda Bertrand i Serra.



Dignificació de l´espai públic



Finalment, l´operació comportarà un guany important en la millora de la qualitat de l´espai públic amb l´eixamplament de les voreres de la Via Sant Ignasi, que tindran una amplada mínima de 4 metres i seran arbrades, donant continuïtat al recorregut de vianants fins al Passeig del Riu.

La darrera versió del Projecte d´Urbanització de la Fàbrica Nova va ser aprovat el 20 d´abril de 2014 i va ser redactat per l´estudi d´arquitectura Batlle i Roig. En aquests moments, i donada la voluntat de l´Ajuntament i de Criteria Caixa de tirar endavant l´operació, s´està preparant la modificació d´aquest projecte d´urbanització, incloent-hi la nova rotonda del Remei, no prevista inicialment.



El finançament



El gruix més important de l´obra anirà a càrrec de Criteria Caixa, ja que correspon a les càrregues urbanístiques del Pla especial Fàbrica Nova. L´entitat financera, doncs, assumirà el cost íntegre de la calçada i la vorera més propera a la nau de la fàbrica tant de la via Sant Ignasi com de l´avinguda Bertrand i Serra, i un 80% del cost de la plaça del Remei. Les voreres d´aquests dos vials situades a la banda oest i el 20% restant de la plaça del Remei corresponen a obres complementàries i seran assumides a través de l´aportació municipal i de contribucions especials. Així doncs, el finançament aportat per Criteria Caixa serà al voltant de 2,8 milions d´euros, i els 500.000 restants seran aportats a parts iguals per l´Ajuntament de Manresa i les contribucions especials.



Antecedents



La Fàbrica Nova, el recinte industrial tèxtil més important de la ciutat, va tancar portes el 1989. El 1995 la Seguretat Social la va posar a subhasta per eixugar els deutes que tenia l´empresa, però no va ser fins el 1999 que el recinte fabril va ser adquirit per la constructora manresana Cots i Claret i la immobiliària Sacresa. Entre el 2004 i el 2005 l´Ajuntament va aprovar el pla especial urbanístic i la propietat inicia els enderrocs de les naus, l´excavació per a la construcció d´un gran aparcament subterrani i es comença a aixecar l´estructura d´un dels edificis d´habitatges.

Després de mesos d´incertesa i d´unes obres que no avançaven, l´actuació va quedar definitivament aturada per la crisi econòmica. A més a més, la família Sanahuja, propietària de Sacresa, es ven les accions a Criteria Caixa, filial immobiliària de la Caixa, que des del 2008 n´és la propietària. També part dels terrenys propietat de Cots i Claret passen a mans del Banc Sabadell.

El 2015 l´Ajuntament pacta amb La Caixa la substitució de les càrregues urbanístiques derivades de la construcció d´un pavelló esportiu que havia d´aportat l´entitat bancària per una inversió de 2,7 milions d´euros per reurbanitzar els carrers de l´entorn. Aquesta modificació va rebre el suport unànime de tots els grups municipals al Ple Municipal de l´abril de 2015. Aquests 2,7 milions estan servint per urbanitzar la baixada dels Drets, el carrer Vidal i Barraquer, el tram de la Via Sant Ignasi que circumda el Museu Comarcal i l´ampliació de la plaça Sant Ignasi on hi havia l´antic edifici de la Sala Ciutat. Uns enderrocs que també formaven part del conveni.



Projecte de nous accessos al Museu



D´altra banda, la Junta de Govern també va aprovar inicialment el projecte de nous accessos a l´antic Col·legi Sant Ignasi, actual Museu Comarcal de Manresa, i des del 14 d´agost també està en exposició pública.

El projecte té un cost de 479.961,36 euros i ha estat redactat pels serveis tècnics municipals. Es tracta d´un projecte modificat del que ja es va licitar l´any passat: se n´han exclòs les obres ja executades i inclou el conjunt de treballs necessaris per completar l´actuació del volum general des nous accessos a l´Antic Col·legi Sant Ignasi, una obra aturada des del mes de febrer passat després que l´Ajuntament obrís l´expedient per rescindir el contracte amb l´empresa per incompliment de terminis. D´aquesta manera, es preveu que l´obra es torni a licitar a finals de setembre i les obres es puguin reprendre abans d´acabar l´ any.