Què falta al Centre Històric de Manresa?

Al Centre Històric de Manresa hi cal una millora de la imatge urbanística, més aposta pel comerç i més aparcament. A grans trets, és el que reflecteix l'enquesta realitzada per aquest diari a 21 comerciants, representants veïnals, emprenedors i veïns del Barri Antic, de les Escodines i de Vic-Remei, que configuren el Centre Històric de la ciutat.

Com a tema destacat, molts dels entrevistats coincideixen que manca més dinamització del comerç i del barri en general, tant per part de l'Ajuntament com de les associacions, entitats i botigues implicades. Molts també reclamen més implicació de l'administració en la millora de la imatge urbanística del barri, així com per a una correcta gestió dels habitatges de la zona.

El desig per incorporar més aparcament també és habitual. Si se sumen les persones que en reivindiquen més amb les que suggereixen canvis en la circulació per impedir l'accés dels vehicles i afegir zones de vianants, tot oferint alternatives per als conductors, s'observa que l'aparcament entorn del Centre Històric és un dels focus més importants pel que fa al debat en aquest sector.

Canvis i incorporacions al barri

Estrella Fernández. La propietària de L'ingredient, al carrer Vilanova, apunta que no té cap queixa del barri. «Ens agrada molt aquest sector». Amb tot, constata que hi veu «molts edificis tancats que estan molt deixats». Per això proposa canviar-ne la imatge urbanística. Amb la millora de façanes «la gent s'animaria més a venir», destaca. Tenint en compte, sempre, la dinamització del petit comerç. Per exemple, diu, que «s'ha de facilitar l'accés als vehicles per a càrrega i descàrrega». «Encara que sigui un nucli de vianants es poden trobar vies alternatives».

Jordi Morera. «El barri s'està morint, li falta vida». Amb aquestes paraules s'expressa el president de l'Associcació de Comerciants del Born i la Plana de l'Om, que té botiga al carrer del Born. Morera troba que «falta més inversió en l'àmbit comercial i veïnal». Opina que «la zona està molt bruta i esquerdada», i que «falten facilitats per als locals» per part de l'administració. Una de les propostes que planteja és «donar facilitats als comerciants que no tenen força econòmica per invertir en el barri», com per exemple, «amb ajudes en la millora de les façanes dels comerços», suggereix. D'aquesta manera, s'ajudaria a millorar l'estètica urbanística i s'impulsaria el comerç del nucli antic. «Si no injectem vida al cor de la ciutat, malament».

Mentxu Lujua. Com a veïna del Centre Històric des de fa anys, insisteix que el punt més urgent a tractar és la «manca de seguretat» que pateixen els veïns. Concretament els que, com ella, viuen entorn de la plaça Gispert, que ha de suportar aldarulls de dia i, sobretot, a la nit. «Ens sentim molt insegurs i indefensos», manté. A la plaça (com ha informat Regió7 repetidament) s'hi reuneix un grup de persones que habitualment beuen alcohol i a vegades protagonitzen baralles. «Ve la policia, però mai els passa res, tenen un sentiment d'impunitat molt gran», afegeix. Per això, proposa fer campanyes per tal de promocionar la plaça Gispert, que «també és part del Barri Antic».

Alba Martínez. A la copropietària de Killing Weekend, al carrer de Sant Miquel, li agradaria que «la visió negativa» que hi ha del barri que «mai s'organitzen activitats canviés». «Sembla que no passin coses, però a escala més petita, se'n fan moltes», destaca. D'altra banda, afirma que el problema real que té el Centre Històric és «el preu elevat i la manca d'aparcament».

Habitatge precari i insuficient

Roger Vicente. El propietari del bar l'Alzina (plaça Gispert) i veí del nucli antic creu que un dels punts més importants a canviar és «la regulació dels preus dels lloguers» i la «millora dels habitatges». Així, més gent «podria tornar a viure al barri i aprendria a estimar-lo», destaca. «Cal la intervenció municipal per controlar-ne els preus i l'especulació». D'altra banda, recorda que és «un barri que es distingeix pels petits comerços i que en els últims anys han anat desapareixent». «Caldria incorporar-ne de nous», apunta.

Rosa de Miguel. Nascuda a les Escodines, la veïna assenyala els edificis deshabitats i en estat precari com un dels canvis principals a posar damunt la taula. «Hi ha un munt de jovent que voldria venir a viure al barri vell i li costa, tot i haver-hi tants edificis buits», fa notar. És complicat trobar edificis de lloguer en condicions dignes al barri. De Miguel voldria que la gent jove, «amb les seves noves idees, poguessin venir a viure a la zona», així com que «s'obrissin botigues i tallers als baixos de les cases, i que s'aprofitessin les places i els espais col·lectius». «Les Escodines és un barri amb personalitat i amb tot això seria genial».

Josep Soler. El gerent de la sala Els Carlins des de fa 18 anys apunta a la gestió de l'habitatge com «la clau per revitalitzar el barri vell». «Sense gent, no hi ha barri», afirma. Amb habitatges de qualitat i en condicions, «molts problemes se solucionarien», assegura. D'altra banda, també assenyala la mobilitat dels vehicles en els carrers del Centre Històric com un dels temes a canviar. «Hi ha zones molt petites i tancades on hi ha circulació que haurien de ser per als vianants». Abans, però, «s'haurien d'oferir solucions alternatives vàlides» per a l'aparcament,hi afegeix.

Manca d'aparcaments

Josep Tobeña. El president de l'Associació de Comerciants del carrer de Sobrerroca i voltants reclama «més aparcament per a tots els veïns, botiguers i clients». «Si molta gent no té l'opció de venir i aparcar potser anirà a un altre lloc», sosté. Pensa, també, que un dels canvis a fer per millorar el nucli antic és la cura i el manteniment dels habitatges. «Hi ha façanes molt maques que com que estan tan deixades, no apreciem com en són de boniques».

Amar Soultana. El propietari de la rostisseria el Bon Gust, el carrer del Carme, el que més troba a faltar són els vells temps. Fa 20 anys que té més d'un negoci en aquest vial, però en els darrers anys reconeix que s'estava «quedant sol» pel tancament de comerços. «M'agradaria que fos com abans, quan hi havia més llibertat per als locals i més facilitat per a la mobilitat de vehicles, amb zones de càrrega i descarrega i aparcament», assenyala.

Santi Villarreal. La propietària del bar Taco-taco, situat a la plaça Major, no té cap dubte què cal incorporar al nucli antic: «Més aparcament», insisteix. Molts dels seus clients d'arreu de la comarca hi anaven a dinar i a sopar. «Baixava gent de Súria, de Sant Fruitós i aparcaven a la plaça Major», explica. D'ençà que se'n va eliminar l'aparcament i, a mesura que han passat els anys, aquesta clientela s'ha perdut. «Ara a la zona només ve jovent a les nits», manifesta.

Més dinamització comercial

Carles Rubí. El propietari de la botiga de Rubí i Casals del carrer Nou demana que els projectes del Centre Històric siguin «més participatius». «En algunes reunions amb l'Ajuntament s'ha vist que primer actuen i després informen», comenta. Això fa que després «hagin de rectificar, com ha passat amb la proposta de moure el fotomultes del carrer de Sobrerroca», explica. Al final, el consistori es va fer enrere pel que fa a la seva ampliació a tot el carrer. Per això, creu que una de les solucions seria una dinamització comercial en la qual hi hagi implicada tota la gent del barri. «Algun cop s'ha parlat d'una taula de comerç amb tots els agents comerciants», proposa. «Seria una bona idea per debatre sobre el comerç i la ciutat».

Abdelmalik El Kabiri. Veí del Barri Antic i propietari d'un comerç al carrer de les Piques des fa 23 anys, a El Kabiri li agrada «molt com està el barri», si bé el preocupa l'arribada de «grans cadenes comercials», com el supermercat Charter. «Normalment, aquestes empreses s'estableixen en zones on tenen més espai, mentre que aquí la gent fa vida en el petit comerç». Afirma que «tots tenim dret a guanyar-nos la vida», però que s'hauria de tenir en compte sempre «les dificultats per sobreviure d'una botiga petita». També assenyala a la manca d'aparcament de la zona. «Vas a portar els nens a l'escola i quan tornes no saps si tindràs lloc».

Alba Valverde. Comerciant del barri vell des de fa més de 20 anys, Valverde aposta per «una unitat comercial». «No demano que ho organitzi l'Ajuntament, però hi ha gent amb molt bones idees, i m'agradaria que hi hagués més facilitat per implantar-les», reclama. D'altra banda, sí que reivindica més manteniment municipal dels carrers del Centre Històric i una millora de la imatge urbanística. «Manresa és molt grisa, se li hauria de donar més color».

Pilar Muñoz. Paradista del mercat de Puigmercadal de Manresa, opina que durant els últims anys el barri «ha perdut molt». Muñoz no està a favor de més zones de vianants i es queixa de «la manca d'aparcament» que hi ha al Centre Històric. La paradista afegiria «més botigues al carrer de Sobrerroca per donar més vida al barri i hi incorporaria pisos nous perquè «vingués a viure més gent que ara ha marxat a altres zones, com per exemple les Bases de Manresa», lamenta.

Les zones verdes i de vianants

Trini Xuriguera. Com a veïna del carrer de la Mel, apunta al manteniment dels espais verds i dels carrers com el tema primordial per canviar el barri. A la zona on ella viu, pròxima a la plaça de Gispert, hi troba a faltar que «es reguin els arbres i es netegin les places» així com «més espais verds». El que més l'enutja són els vehicles que passen pels carrers estrets, que abunden al nucli antic. «Visc al carrer Mel i no hi ha vorera», exclama. «Quan passa un cotxe no tens espai per passar i, si vas amb un cotxet, es fa impossible», recalca la veïna.

Marina Puig. Fa 16 anys que la jove està implicada al barri vell a través del cau AEIG Cardenal Lluch de Manresa, situat al carrer de Vallfonollosa, on, actualment, és cap d'agrupament. Cada dissabte surten amb els infants i joves a jugar pel barri. «Les zones de vianants són ideals per jugar amb els nens i nenes», explica. La jove assenyala que li agradaria que hi hagués «més espais oberts i zones més cuidades, com el parc de la Seu», on fan moltes activitats. D'altra banda, també troba a faltar «més facilitats» per part del consistori i que «s'impliqui més amb les entitats de lleure de la ciutat». «Incorporaria més trobades i activitats compartides entre els col·lectius i les entitats del barri amb els grups de lleure», apunta.

Enric Bastardas. Veí de la plaça Major, voldria transformar el Centre Històric «pensant en els veïns, els màxims representants perquè la gent de fora del Barri Antic vingui a gaudir-ne», assegura. Voldria que «fos tot illa de vianants», subratlla. També planteja una reforma i millora dels espais del nucli antic com el parc de la Seu, que «podria estar més aprofitat durant el dia». Bastardas opina, per tant, que primer caldria treballar per «fer un barri bonic i amable per viure-hi i, tot seguit, per comprar-hi».

Jordi Dordero. Al veí de les Escodines el que més li agradaria que tornés a passar al seu barri és que «hi hagués la mateixa activitat que fa molts anys», quan les Escodines era un dels punts neuràlgics de Manresa. «Estava ple de botigues i ara ja no és així», sospira. També troba necessari més manteniment municipal. «S'haurien de podar els arbres i netejar més els carrers».

Representants veïnals

Carme Carrió. «Hi hauria d'haver un gran canvi sociocultural i polític», manifesta la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines. I, per això, «cal una política integral d'habitatge que permeti viure al barri vell amb condicions dignes», puntualitza. Així, «també hi hauria diversitat de persones perquè ara molta gent que hi viu són gent amb una pobresa infinita i ho fan en uns habitatges sense les condicions adequades», emfatitza Carrió. «Amb més col·lectius de diferents edats hi hauria més participació i més comerç als carrers», apunta. «Hem d'incorporar dignitat, bellesa i accessibilitat al barri».

Anna Martínez. La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic coincideix amb la representant de les Escodines pel que fa a la part que implica l'acció de l'Ajuntament al Centre Històric. «S'hauria de fer una actuació municipal de neteja de locals i façanes», expressa. «Cal canviar els edificis en estat ruïnós, la brutícia, la poca il·luminació i els comerços tancats», així com potenciar «les zones d'esbarjo i per als vianants tot donant protagonisme a la gent que passeja i compra», explica. D'altra banda, la veïna proposa «la creació d'una residència d'estudiants i un centre on totes les entitats tinguin cabuda» per atreure joves i crear una comunitat de gent implicada en el barri.