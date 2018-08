El 24 d'agost s'obrirà el carril en sentit centre de la Via de Sant Ignasi tancat per obres

Dos mesos després d'ençà que van començar les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi, que van suposar tallar al trànsit el tram de la zona afectada, entre les piscines i la plaça de Sant Ignasi, divendres de la setmana vinent, dia 24 d'agost, la circulació en aquest sector de la ciutat començarà a normalitzar-se.



Es restablirà el trànsit al carril en direcció al centre de la ciutat des del Pont Vell (mentre que el de baixada encara continuarà tancat) i, també, el doble sentit de circulació als carrers de Vidal i Barraquer, que s'està urbanitzant des de començament d'any, i al de Viladordis.





Aquest matí de divendres, els regidorshan fet una visita a les obres, que ja mostren la nova fisonomia del Vidal i Barraquer i com serà el tram que es millora a la Via de Sant Ignasi. També han visitat les obres a la vorera del mateix carrer entre la plaça de Sant Ignasi i el camí de la Cova.

Aloy ha mostrat com ja és visible la definició que tindrà el carrer i l'amplada de les voreres, que s'incrementa molt notablement, cosa que "permetrà una millora de la qualitat urbana i disposar un recorregut per a vianants adequat i de qualitat des del riu fins a les piscines, de moment, i més endavant, en properes fases, fins a la carretera del Pont de Vilomara".

És previst que la setmana vinent s'executi la primera capa d'asfaltatge i, per tant, es doni per acabada la primera fase i pugui obrir-se un carril de circulació. Al llarg dels propers tres mesos, fins a la compleció de les obres, s'acabaran d'executar les voreres i finalment s'executarà la capa de rodadura del paviment asfàltic, es plantarà la jardineria i arbrat i es col·locaran els elements de mobiliari urbà.

Obertura d'un dels dos carrils a la via de Sant Ignasi

A partir del proper divendres, dia 24 d'agost, la mobilitat al sector quedarà de la següent manera:

S'obrirà al trànsit de vehicles un carril de circulació de vehicles a la via de Sant Ignasi entre plaça Sant Ignasi i carrer Vidal i Barraquer, en concret el sentit de circulació en direcció centre ciutat (direcció Pl. Remei i Ctra. Pont de Vilomara). Atès que continuen les afectacions per les obres a la vorera del tram sud de la via de Sant Ignasi, en tot el tram (entre el Camí de la Cova i el carrer Vidal i Barraquer) la circulació serà en sentit únic, direcció centre ciutat.

Es restablirà el doble sentit de circulació pels carrers Vidal i Barraquer i Viladordis, de manera que: Els vehicles que circulin per la via Sant Ignasi provinents de la plaça Sant Ignasi podran continuar recte en direcció centre ciutat o bé girar a la dreta pel carrer Vidal i Barraquer i carrer Viladordis. Els vehicles que circulin per la via Sant Ignasi provinents de la plaça del Remei giraran obligatòriament a l'esquerra en direcció a carrer Vidal i Barraquer i carrer Viladordis. El sentit descendent continuarà tallat. Els vehicles que circulin per carrer Vidal i Barraquer provinents de carrer Viladordis giraran obligatòriament a la dreta en direcció a la via Sant Ignasi-plaça del Remei-centre ciutat. S'habilitaran itinerari protegits i senyalitzats per a vianants en l'àmbit d'obra de via Sant Ignasi, entre plaça St. Ignasi i carrer Vidal i Barraquer. Així mateix, se senyalitzaran els passos de vianants existents a la via Sant Ignasi i se'n senyalitzaran de nous a Vidal i Barraquer per tal de donar continuïtat als itineraris de vianants que circulin per l'àmbit d'obra. Es manté la regulació de circulació en "cul de sac" del carrer Remei de Baix. La Línia de bus urbà 4 Font-Valldaura-Congost recuperarà la ubicació habitual de la parada "Piscines Municipals" al carrer Vidal i Barraquer.



El regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, ha explicat que "les transformacions urbanístiques que la ciutat ha fet els darrers temps, en indrets com la Bonavista, via de Sant Ignasi o la Gravera, han afectat de manera molt important la mobilitat; ara ja estem en fase d'anar retornant a la normalitat". El regidor ha volgut agrair la comprensió dels veïns i veïnes de la ciutat, ja que "com vam explicar, hem tingut un estiu complicat pel que fa a la mobilitat", i ha recordat que l'obertura d'un carril de la via de Sant Ignasi permetrà recuperar un dels principals accessos a la ciutat, a través de la façana sud. Igualment, la recuperació del doble sentit a Vidal i Barraquer i Viladordis permetrà traslladar a aquest sector una part de la mobilitat que ara es concentra al carrer Sant Cristòfol, que "ha suportat un trànsit molt important, una situacióagreujada per unes obres d'Aigües de Manresa". Per a Serracanta, "anem fent passos cap a la normalitat. Són obres molt importants i hi seguiran havent afectacions, però la fase més dura ja estem a punt de superar-la".

Pel que fa a les obres de la vorera del tram sud de la via de Sant Ignasi, en aquest moment s'està executant el bordó que defineix la nova vorera, i és previst que abans de l'inici del curs escolar s'hagi completat la calçada i es restableixi el trànsit en tots dos sentits de circulació (actualment només es possible circular en sentit ascendent).