El CDR insta l'Ajuntament de Manresa a treure la bandera d'Espanya durant la festa major

El CDR de Manresa demana l'equip de govern manresà que retiri la bandera d'Espanya de la façana de l'Ajuntament durant els dies de la festa major, que comença demà dissabte, arran de tots els fets que van tenir a lloc a Catalunya durant la passada tardor. A partir d'aquí, volen que ja no la torni a posar.

Durant uns 80 dies, el consistori de Manresa ja va estar sense bandera, després que el dia de la vaga general del 3 d'octubre dos regidors de la CUP la retiressin de la façana de la casa consistorial. El novembre, la delegació del Govern de l'Estat Espanyol a Catalunya va reclamar que les banderes espanyoles es tornessin a hissar als ajuntaments. El 26 de desembre la bandera espanyola es va tornar a posar a l'Ajuntament de la capital bagenca.

L'acció de retirar la bandera espanyola de l'Ajuntament "no pretén ser una acció contra cap persona, ni intenta ofendre cap veïna, tingui el pensament que tingui, doncs no és un atac a sentir-se espanyol, que òbviament, és molt legítim, sinó cap a un estat caduc i ranci, que empresona les idees, a rapers, a líders polítics i socials i que els condemna a l'exili", han explicat els membres del CDR de Manresa aquesta tarda de divendres. "Retirar la bandera espanyola també evidencia el nostre rebuig a la justícia espanyola", han destacat.

En el comunicat que han llegit sota al porxo de l'ajuntament, els membres del CDR han apuntat que ,"per molt que sigui una desobediència, simbòlica, també demostra la voluntat del poble". La no retirada de la bandera "simbolitzaria la nul·la voluntat de desobeir per part de l'equip de govern", han afegit. D'aquesta manera, des del CDR han recordat el cas de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que "no va cedir, tot i rebre les mateixes advertències, sent finalment, inhabilitada durant 6 mesos, tot i que encara pot recórrer la sentència".

Així doncs, amb aquesta acció "exigim com a CDR de Manresa a l'equip de govern que no enviïn a rentar la 'rojigualda' durant els dies de festa major, sinó que instem a què desaparegui aquest símbol de la façana de l'Ajuntament", ja que "no representa a la majoria de manresanes, després de tots els fets del passat setembre, octubre i els mesos següents, on hem sumat molta gent a l'independentisme, de diferents afinitats polítiques i de pensament".