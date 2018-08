Deu anys redescobrint el patrimoni de la ciutat en el marc de la festa major

Les Visites a la Manresa Desconeguda celebren enguany el desè aniversari que s'organitzen coincidint amb la festa major de manera ininterrompuda.

Val a dir que les primeres visites van tenir lloc fa més de vint anys, el 1996. En aquell moment van ser impulsades per l'arxiver de la ciutat, Marc Torras, ja dins el programa de festa major, amb l'esperança que si la proposta tenia èxit es pogués repetir els anys següents i ensenyar així a la ciutadania la part oculta de Manresa.

Aquell primer any es van visitar cinc indrets: el claustre del col·legi de Sant Ignasi, el carrer del Balç, els refugis antiaeris de la guerra civil, la claveguera de l'antic torrent dels Predicadors i les voltes i el campanar de la Seu.

A diferència d'ara, les visites es feien als matins i durant cinc dies. Ara, es fan a les tardes i des de fa uns anys només se'n fan tres. Des del 96, es van programar quatre edicions consecutives de les visites, fins al 1999. A partir d'aquest any es van deixar de fer durant un parell d'edicions i es van recuperar el 2002, any en què es va obrir al públic el claustre de les Caputxines, la Casa de la Culla, els Dipòsits Nous, el claustre del Museu Comarcal i, de nou, la Seu de Manresa. Els encarregats d'organitzar les visites eren els Amics de l'Art Romànic del Bages, en col·laboració amb l'Ajuntament.

El 2005 es va tornar a interrompre la realització de les rutes per descobrir els secrets més preats de la ciutat i aquell any ja no es van dur a terme. Es van reprendre quatre anys més tard, el 2008. En aquella edició, es va seguir un itinerari guiat pels escenaris històrics de la guerra del francès: la sala d'història de la ciutat del Museu Comarcal, els carrers afectats pels incendis en el conflicte, l'edifici consistorial i la galeria dels manresans il·lustres, i la Seu, on hi havia les banderes del Bruc.

I des del 2008 que no s'han tornat a interrompre les Visites a la Manresa Desconeguda, una de les propostes de la festa major que guanya adeptes any rere any. Ara fins i tot cal reservar prèviament un tiquet amb l'hora per poder gaudir de les visites i no haver de fer cues interminables com havia succeït en més d'una ocasió.