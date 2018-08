L'Ajuntament canviarà el 2019 les àrees d'aportació de manera que en totes hi hagi tots els contenidors

Amb l'objectiu de millorar el reciclatge a Manresa, l'Ajuntament està estudiant una nova distribució de les àrees d'aportació (on hi ha els contenidors) de manera que en totes hi hagi tots els contenidors. El regidor Jordi Serracanta explica que en ciutats on s'ha fet, s'ha comprovat que el reciclatge ha augmentat entre el 6 i el 10 %. Avança que s'executarà el 2019.

«Actualment, no en totes les àrees hi trobes totes les fraccions. La majoria de les vegades estan separades. El que estem fent és un estudi perquè en una sola àrea ho trobis tot: orgànica, rebuig, paper, vidre i envasos». Es tracta d'un estudi de camp carrer per carrer, «un treball laboriós». Destaca que «en altres ciutats s'ha fet i l'índex de recollida selectiva ha augmentat entre el 6 i el 10% només per fer aquesta mesura». Suposarà eliminar àrees, ampliar-ne d'altres i també crear-ne de noves.

També explica que «estem començant el Pla local de prevenció i gestió de residus, que és el document estratègic que ens ha de permetre com a ciutat traçar el full de ruta per als propers anys quant a la gestió de residus». La idea és «aprovar-lo abans de finalitzar aquest mandat». Destaca que «dins d'aquest pla hem d'establir quin camí seguir per complir els criteris que ens marca l'Agència Catalana de Residus pel que fa a la recollida selectiva que diu la nova Llei de residus de Catalunya. Manresa els ha de complir i no tenim molt temps per fer-ho».