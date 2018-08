Manresa se suma al silenci de Catalunya en record de les víctimes

Manresa s'ha sumat aquest divendres al migdia al silenci de Catalunya per recordar les víctimes dels atemptats del passat 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Convocat per l'Ajuntament, l'acte ha comptat amb la presència d'una cinquantena de persones, entre els quals hi havia regidors i treballadors del consistori.

A les 12 del migdia han començat cinc minuts de silenci a la plaça Major de Manresa, en memòria de les víctimes i ferits, i per refermar el compromís de la ciutat amb la pau. Posteriorment l'alcalde accidental, el regidor Marc Aloy, ha llegit el manifest. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques havia fet una crida a tots els municipis a sumar-se als minuts de silenci per commemorar els tràgics fets del 17-A.

Igualment, en compliment del decret publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, signat pel president Quim Torra, les banderes onejaran a mig pal, de manera idèntica que a tots els edificis de les corporacions públiques, els dies 17 i 18 d'agost.