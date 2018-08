La Manresa secreta s'endinsa a les Marcetes

Les Visites a la Manresa Desconeguda s'allunyaran aquesta edició del centre de la ciutat i s'endinsaran en una zona perifèrica, poc turística, per desgranar els secrets més ben guardats de Viladordis i les Marcetes. En concret, aquest serà l'escenari de dues de les tres visites programades enguany en el marc de la Festa Major de Manresa, mentre que la tercera ruta es realitzarà a l'interior de la basílica de la Seu.

Si bé aquest diari publicava fa poc (vegeu Regió7 del 5 d'agost passat) que el bosc de les Marcetes s'havia convertit en un lloc oblidat per als manresans amb el pas del temps, l'Ajuntament ha apostat per incloure aquest espai en les esperades visites que s'organitzen cada any durant la festa major, en una cita que és probable que reveli detalls importants de la història d'aquesta barriada manresana, on s'han trobat les evidències de poblament més antigues del terme municipal.

La primera visita serà el dimarts 21. Sota el nom «Del riu a la bombeta», es durà a terme un recorregut per la central hidroelèctrica de les Marcetes, construïda el 1906 per augmentar la producció de les dues centrals que hi havia a Manresa –la tèrmica del carrer de Llussà i la hidràulica de les Hortes de Viladordis– i on encara es genera electricitat a partir de l'aigua del Llobregat. Per arribar-hi, una de les opcions és la bicicleta, ja sigui pròpia o de les que posarà a disposició l'empresa Mbici de forma gratuïta. Cal, però, fer reserva prèvia a mbici@mbici.cat o bé trucant al 629 231 760.

Els organitzadors recomanen l'opció de la bicicleta a persones que hi estiguin iniciades perquè entre l'anada i la tornada es re-correran uns 13 quilòmetres, amb un desnivell de 338 metres. Per a qui no vulgui pedalar, hi haurà també un servei gratuït d'autocar des de 2/4 de 5 de la tarda que sortirà de la parada de bus dels Trullols (les línies L1 i L8), a l'avinguda dels Països Catalans.

L'altra visita que recorrerà aquest sector perifèric de Manresa tindrà lloc el dijous 23. «El poblament antic de Manresa» re-correrà la Salut de Viladordis i el Mas de les Marcetes i guiarà els visitants a través dels llocs on es troben les restes més antigues dels primers manresans, l'església romànica i els espais productius del mas d'origen medieval que dona nom a l'indret.

Aquesta sortida també tindrà la col·laboració de Mbici, que preveu posar a disposició dels visitants una quinzena de bicis de forma gratuïta. En aquest cas, el recorregut és d'uns 10 quilòmetres i té 294 metres de desnivell. Qui prefereixi caminar, pot fer-ho des del carrer d'Agustí Coll 14 (al costat del Viena) amb l'acompanyament del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. En aquest cas, se sortirà a 2/4 de 6. També es pot anar en cotxe fins a l'església.

Entremig de les dues visites a Viladordis, se'n farà una a la Seu de Manresa, que serà inèdita. Tindrà lloc el dimecres 22 a partir de les 5 de la tarda. Tal com ha explicat l'historiador Francesc Comas, es recorreran les restes de l'edifici romànic i el claustre barroc i es descobriran els tresors continguts a la capella de Sant Agustí (punt de trobada dels canonges) i a l'arxiu històric de la basílica. S'iniciarà al costat de l'atri neogòtic, a la plaça de la Reforma.