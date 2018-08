Queixes per l'estat del solar que fa d'aparcament a l'arquitecte Montagut

Veïns i comerciants de l'entorn del carrer arquitecte Montagut, al barri de la Sagrada Família, han expressat el seu malestar per l'estat de deixadesa del solar que s'utilitza per aparcar, situat entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Gaudí.

Es tracta de la petita esplanada de terra que fins fa poc feien servir els firaires per instal·lar les seves atraccions per les tradicionals fires de l'Ascensió i de Sant Andreu abans de reubicar-se als Trullols.

Hi caben uns 200 vehicles. Quan plou, es queixen els veïns, l'aigua queda estancada i es fa més difícil accedir-hi. Afirmen que els firaires en feien un mínim de manteniment mentre hi eren. Ara no ho fa ningú, asseguren.

Als últims pressupostos participatius, l'Associació de Veïns de la Sagrada Família va presentar un projecte per condicionar-lo mínimament. L'objectiu era construir un mur per contenir l'erosió del terra, sobretot quan plou, així com reparar el clavegueram de la zona i senyalitzar mínimament el recorregut i les places d'aparcament. El projecte, però, no va prosperar.