La urbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont fa un pas endavant

La urbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara ha passat el tràmit de l'aprovació inicial i ja és a exposició pública amb l'objectiu que l'obra es pugui adjudicar i també començar abans que s'acabi aquest 2018. Té un pressupost de 3,3 milions d'euros i modificarà tota la façana principal de la Fàbrica Nova (veure Regió7 del 10 de gener).

Ha rebut el vist i plau a l'última Junta de Govern Local, que també ha aprovat el projecte modificat dels nous accessos a l'edifici del Museu Comarcal, sis mesos després que s'aturessin les obres un cop l'Ajuntament va decidir rescindir el contracte amb l'empresa que feia els treballs per incompliment de terminis. Aquesta situació es vol desencallar.

El projecte d'urbanització de la Via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra, forma part del que s'anomena Fase B del Pla Especial Fàbrica Nova.



Directes a Sant Joan d'en Coll

L'actuació busca millorar l'estructura viària, incrementar l'espai per als vianants i dignificar l'espai públic. Així, per exemple, es modificarà el traçat de l'avinguda Bertrand i Serra perquè connecti directament amb Sant Joan d'en Coll. D'aquesta forma es donarà continuïtat a la Via de Sant Ignasi. Actualment s'ha de girar primer a la dreta i després a l'esquerra. També s'urbanitzarà d'una forma definitiva la petita rotonda que hi ha a la plaça del Remei, que es va construir de forma provisional arran dels canvis de circulació que va generar la Bonavista.

A la plaça del Remei no s'hi podrà aparcar. Quedarà lliure de cotxes i es prolongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara, davant les cases d'habitatges de la Fàbrica Nova, a l'avinguda Bertrand i Serra. Finalment es millorarà la qualitat de l'espai públic, segons l'Ajuntament, amb l'eixamplament de les voreres de la Via de Sant Ignasi.

Criteria Caixa, com a propietària de la major part de la Fàbrica Nova, assumirà el 80 % del cost del projecte. Uns 2,8 milions. La resta, mig milió, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i de contribucions especials que hauran de pagar els veïns de la zona.