La cercavila d'aigua, canvis i sorpreses al llarg de la història

Més d'un miler de persones es van reunir expectants l'any 1989 als carrers del centre de Manresa. Era la primera vegada que se celebrava una cercavila d'aigua i ningú no sabia gaire què era. Tothom va acabar moll de dalt a baix. Aigües aromàtiques de sabors i colors, escuma i confeti van acompanyar la primera edició d'un correaigua que trenta anys després encara batega amb força. I és que, cada any, la festa major comença passada per aigua.

Avui, en comptes de donar el tret de sortida del correaigua amb els tres trons que el distingeixen, es llençaran, a més, trenta coets per commemorar la seva trentena edició, organitzades sempre per Xàldiga Taller de Festes. Amb unes mànegues que deixaran anar més de 45.000 litres d'aigua, juntament amb aromes, farina, escuma, basses de fang i confeti, la cercavila aquàtica deixarà remullada de dalt a baix qualsevol persona que s'hi apropi.



Sabors i aigües aromàtiques

Els més joves no ho recordaran, però ara fa trenta anys l'aigua olorosa i de sabors va deixar bocabadats tots els participants. Els organitzadors, carregats amb nou motxilles d'aigua, van sorprendre els més engrescats al carrer de la Sabateria amb sabors variats: menta, coco, espígol i, fins i tot, all. Una tradició que trenta anys després encara es manté i segueix entusiasmant el públic. «En cada edició anem variant, però hi ha sabors imprescindibles, com el de maduixa, o el color vermell, que mai fallen», ressalta el responsable del correaigua, Jordi Azorín.

Enguany, la farina té més d'un sabor. «Tenim l'habitual farina blanca, però també una altra d'ecològica que té gust de xocolata», apunta Azorín. «Els additius que acompanyen els compostos són comestibles i, per tant, no són perillosos», assenyala. Tot i així, la gent al·lèrgica al gluten sí que «ha d'anar amb compte», hi afegeix.



Recorregut habitual

El correaigua començarà a 2/4 de 5 de la tarda a la plaça d'Europa i continuarà pel carrer del Carme i el del Pedregar, el carrer del Metge Planas, el carrer Nou, el carrer de Sant Miquel, la plaça Major, el car-rer Cap del Rec, el carrer del Carme i la plaça Europa, on hi haurà el final de festa. Durant la tarda es tallarà el trànsit a la zona.



Públic de totes les edats

«El correaigua és un acte que mou des dels més petits fins als avis que van a acompanyar els nets», diu el seu responsable. Els dos últims anys, unes 1.500 persones han participat a la cercavila aquàtica, una xifra inferior a fa tres anys, que n'havia aplegat fins a 4.000.

L'any passat, el correaigua es va traslladar al dia 2 de setembre, ja que es van suspendre els actes del primer cap de setmana de la festa major per homenatjar les víctimes dels atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona.