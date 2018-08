Manresa se suma al silenci de Catalunya en record de les víctimes dels atemptats

Manresa es va sumar ahir al migdia al silenci de Catalunya per recordar les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Convocat per l'Ajuntament, l'acte va tenir la presència d'una cinquantena de persones, entre els quals hi havia regidors i treballadors.



A les 12 del migdia van començar cinc minuts de silenci a la plaça Major, en memòria de les víctimes i ferits, i per refermar el compromís amb la pau. Després, l'alcalde accidental, Marc Aloy, va llegir el manifest. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques havia fet una crida a tots els municipis a sumar-se als minuts de silenci per commemorar els tràgics fets del 17-A.



Altres poblacions de la Catalu-nya Central també es van afegir a la convocatòria i van reunir desenes de persones davant dels seus consistoris, com a Sallent, on l'alcalde, David Saldoni, va llegir el manifest.