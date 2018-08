La Moscada Infantil, 15 anys de focs, petards i guspires per als més petits

Els focs i petards per als més petits també encendran el primer cap de setmana de la festa major. La Moscada Infantil, organitzada per Xàldiga, celebra aquest any el 15è aniversari.

Demà, a 2/4 de 7 de la tarda s'iniciaran els tallers infantils a la plaça Major. Pirotècnica per als més petits, percussió amb els Tabalons i photocall amb els dracs són algunes de les activitats en les quals es podrà participar. Com a novetat, els infants també tindran l'opció de pintar unes màscares de dimonis entremaliats per endur-se-les de record.

A partir de 2/4 de 9 del vespre, s'il·luminarà la plaça amb el foc de la Moscada Infantil orientada a un ambient familiar. La cercavila de foc, que començarà a la plaça Major, farà un recorregut pel Barri Antic passant pel carrer de Sant Miquel, el carrer de la Sabateria, el carrer del Pedregar, la plaça del Carme, el carrer Cap del Rec i acabarà a la plaça Major amb la moscada final.

«La història de la cercavila de foc és explicada per un avi que introdueix els infants a l'infern», destaca Jordi Garriga, membre de Xàldiga. Un guió que anirà, com cada any, acompanyat de les bèsties característiques de l'acte com el Bou o la Tremenda, elements propis del correfoc infantil. Els ritmes dels tabalons i els diablons, els dimonis encarregats de llençar el foc, tampoc faltaran a la cercavila. Per seguretat els organitzadors recomanen portar roba i calçat adient per protegir-se del foc, els petards i les guspires.

«La Moscada vol que els nens i nenes puguin gaudir des de ben petits d'un correfoc amb seguretat i per a ells», comenta Garriga. Fins a l'edat dels 12 anys, no s'aconsella que els infants participin en el correfoc de Manresa, que, com és habitual, se celebrarà l'últim dia de la festa major, el dilluns 27 d'agost.