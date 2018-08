Què és el Tic?

Tic de festa, Tic de correaigua, Tic ballant? Caminant per Manresa, aquests dies, és habitual trobar cartells penjats als fanals per promocionar la festa de major. Però, a què fa referència el Tic?

«Els cartells fan l'ullet als famosos cromos col·leccionables dels anys vuitanta Toi, recordats per frases com 'Toi yendo al cole' o 'Toi fadao' », destaca la dissenyadora del programa, Aida Garriga. «Pel que fa a la imatge gràfica, ens hem basat amb l'estètica pixel per tal de fer un mirall de l'era digital i la modernitat», afegeix Garriga. Amb aquest objectiu, «s'ha creat uns avatars que apareixen als diversos cartells i al programa d'actes que reflecteixen els esdeveniments principals de la festa major de la ciutat».

«L'objectiu dels cartells és transmetre el munt d'activitats que passen durant més d'una setmana a Manresa», explica Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa. «EsTic de castell de focs, esTic de correaigua, esTic de festa...», apunta Orriols. «Amb el cartell recordem als manresans que en un mateix moment, durant la festa major, poden passar moltes coses».



Vuit versions diferents

La regidora de Projecció de Ciutats i Festes, Neus Comellas, assenyala que per fer visible aquesta varietat de què parla Orriols «no només hi ha una única imatge de la festa major 2018, sinó que hi ha diverses versions i personatges». En concret, repartits pels carrers de la ciutat hi ha vuit cartells diferents. «Cadascun recull algun esdeveniment que passa durant la festa major i que ha ajudat a construir una marca de ciutat», subratlla Comellas. El correfoc, la festa major infantil, el castell de focs o el correaigua.

Comellas també destaca que enguany molts esdeveniments de la festa, que s'allargarà fins al 27 d'agost, celebren aniversaris.