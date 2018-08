La Via de Sant Ignasi, en obres, recupera mitja normalitat obrint el carril de pujada el dia 24

Aspecte de la Via de Sant Ignasi. Es veu l´espai que guanyarà la vorera, on abans s´aparcava

Fins a final d'octubre o principi de novembre, que és quan està previst que s'acabin, encara queden setmanes de feina per enllestir les obres a la Via de Sant Ignasi –entre les piscines municipals i la plaça de Sant Ignasi– i al carrer de Vidal i Barraquer. A hores d'ara, però, ja semblen uns vials diferents. Sobretot, al Vidal i Barraquer, on cal fer un exercici d'imaginació per recordar que l'arbre que hi ha a la mitjana abans estava a l'aparcament de les piscines. L'arbre no s'ha mogut. Ha canviat la urbanització.

Divendres de la setmana vinent, 24 d'agost, l'actuació, iniciada el 26 de juny passat, permetrà recuperar una mica la normalitat pel que fa a la circulació. El carril de pujada de la Via de Sant Ignasi s'obrirà per poder anar des del Pont Vell en direcció al centre ciutat. I els carrers de Vidal i Barraquer i de Viladordis –afectat de retruc per les obres– tornaran a tenir doble sentit de circulació.



Millores per als vianants

Ahir al migdia, els regidors d'Urbanisme i de Mobilitat, Marc Aloy i Jordi Serracanta, respectivament, van fer una visita d'obres que va permetre constatar les millores per a la mobilitat dels vianants, sobretot, que comportaran aquestes obres, amb voreres de més amplada, alguna de les quals amb el doble d'espai del que tenia, i arbrades. La visita va incloure arribar a l'actuació que s'està fent en paral·lel per millorar la vorera de la Via de Sant Ignasi entre la plaça i el Camí de la Cova. Aloy va avançar que estarà acabada abans de començar el curs escolar. Aquestes obres les paguen l'Ajuntament (144.442 euros ), un fons Feder (101.720 euros) i l'esmentada anteriorment Criteria Caixa, en el marc del conveni de la Fàbrica Nova (1.284.350,55 euros).

Aloy va explicar que durant aquests dos mesos «s'han ender-rocat tots els paviments anteriors de la calçada i les voreres, s'ha fet la rasa per al nou clavegueram i la seva instal·lació i la col·locació de les vorades que defineixen la nova calçada i les noves voreres». Un cop acabades les obres, va remarcar, es guanyarà «un recorregut de qualitat des de baix al riu fins a les piscines», amb la perspectiva de completar la millora fins a la car-retera del Pont de Vilomara amb unes altres obres ja previstes i explicades (vegeu el Regió7 del 10 de gener) que han de començar abans d'acabar l'any i que tenen un pressupost de 3,3 milions d'euros. En aquest cas, Criteria Caixa assumirà el 80 % del cost del projecte; la resta anirà a càrrec de l'Ajuntament i de les contribucions especials que hauran de pagar els veïns de la zona.



Buidar el Sant Cristòfol

La setmana vinent ja es farà la primera capa d'asfaltatge a la calçada de la Via de Sant Ignasi, de manera que el dia 24 es pugui obrir un dels dos carrils. Serracanta va reconèixer que obres com aquesta, igual que les que es van fer a la Bonavista i les del Camí de la Gravera –en execució–, tenen afectacions importants en la mobilitat de la ciutat. Va celebrar, per tant, que «entrem en la fase d'anar recuperant aquesta mobilitat». Va agrair la paciència dels veïns i va destacar que poder tornar a circular per la Via de Sant Ignasi de pujada i per Viladordis de baixada ajudarà a desconegestionar carrers que han patit molt pel tall, com el de Sant Cristòfol. «Som conscients que el trànsit que ha suportat ha estat important. I se'ns hi van afegir unes obres que calia fer sí o sí a la carretera de Vic de temes d'aigües que també han afectat aquest car-rer». A banda d'obrir els nous car-rils, es garantirà la mobilitat dels vianants habilitant itineraris protegits i senyalitzats en l'àmbit de l'obra, se senyalitzaran els passos de vianants existents a la Via de Sant Ignasi i se'n senyalitzaran de nous a Vidal i Barraquer per donar continuïtat als itineraris de vianants que circulin per l'àmbit d'obra. A més a més, es recuperarà la parada de bus de la L4 al lloc on estava abans, al Vidal i Barraquer.



Enderroc del transformador

Per completar l'actuació, caldrà acabar els paviments, la jardineria, instal·lar el mobiliari i, també, enderrocar el transformador d'Endesa que hi ha a la vorera que fa cantonada entre la Via de Sant Ignasi amb el Vidal i Barraquer, espai on s'ampliarà la vorera i on va a parar un dels nous passos de vianants. Ahir, Aloy va explicar que per poder tirar a terra aquesta caseta estan pendents del permís que els ha de donar Endesa.