Una activitat solidària i un concert per acostar la bateria al públic manresà

El magnetisme de tres bateries col·locades a la plaça Crist Rei, ahir a la tarda, va reunir gairebé un centenar de persones al voltant dels intèrprets. Aquest va ser el primer tast de música que van oferir els organitzadors de la Trobada de Bateries a Manresa. Una proposta anomenada Bateries Solidàries que s'allargarà tots els dies de festa major amb l'objectiu d'acostar l'instrument al públic i recaptar fons per a l'ONG Proactiva Open Arms. Enguany la Trobada de Bateries de Manresa arriba al desè aniversari i, com a novetat, els organitzadors han impulsat aquesta iniciativa solidària i un concert final al parc de l'Agulla, on s'agruparan 90 bateries amb uns cantants de luxe.



El bateria i impulsor de la Trobada de Bateries, Ernest Larroya, va explicar que per commemorar la dècada volen oferir un concert final i, a banda, «fer alguna activitat solidària que convidi el públic a participar». Considera que l'activitat solidària «tindrà una participació alta, ja que la bateria és un instrument que tothom s'atreveix a tocar». Comenta que, durant tots els dies de la setmana de festa major a la ciutat, es col·locaran tres bateries, davant de l'estàtua del rei Pere III, a partir de les set de la tarda. Afirma que si aconsegueixen recaptar un quantitat important de fons, «l'any que ve tornarem a organitzarem les Bateries Solidàries».



Però el plat fort que organitza aquest any la Trobada de Bateries de Manresa és el concert final, al parc de l'Agulla, just després del castell de focs, el diumenge 26 d'agost. «La idea és fer un macroconcert amb noranta bateries que posaran la música a cantants reconeguts a Catalunya», remarca Lar-roya. Durant el concert, actuaran Gossos, Gerard Quintana (de Sopa de Cabra), Arnau Tordera (d'Obeses), Pemi Fortuny (excantant de Lax'n'Busto) i Xavi de la Iglesia (de Blaumut).



Larroya sosté que «sense la figura del bateria el rock no es podria entendre, som figures essencials que sempre queden al darrere». De fet, el concert que oferirà la Trobada de Bateries té l'objectiu de potenciar el paper d'aquest música «amb un gairebé un centenar de bateries a l'escenari». Destaca que la majoria procedeixen de la Catalunya Central, però també n'hi ha que vindran de Roses, Blanes o Vilafranca del Penedès. També explica que les edats dels músics seran diverses, «tindrem un bateria de cinc anys i persones que fa dècades que toquen l'instrument».



El bateria recorda que, des de l'any 2009 que s'organitza la trobada, «normalment hi assisteixen uns 30 o 40 bateries, però enguany volem triplicar aquest nombre». Durant els últims anys, la trobada s'organitzava a la plaça Sant Domènec. També s'havia celebrat als Jardins del Casino, a la Muralla Sant Domènec i a la plaça Major. Destaca que «tot va començar amb una idea que vam tenir un amic meu bateria, Albert Mallorca, i jo «quan vam pensar que la trobada que es feia a Tordera també es podia fer a Manresa».