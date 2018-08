Anna Giralt Torrescasana i Dani Trujillo Cañellas, nous pubilla i hereu de Manresa

Manresa ha proclamat aquest diumenge a la tarda Anna Giralt Torrescasana com nova pubilla, i Dani Trujillo Cañellas com a nou hereu de la ciutat. Prenen el relleu de Xènia Peirón i Adrià Herrero, que han estat els representants de la capital del Bages aquest darrer any.

L'acte, que encara continua amb una plaça de Sant Domènech plena, tindrà un record especial pels 50 anys de pubillatge que es commemoren enguany, amb una fotografia conjunta d'alguns dels seus representants que avui han volgut ser presens a la festa.