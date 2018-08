Segona tongada de microcrèdits per rehabilitar pisos del Centre Històric

Microcrèdits fins a un màxim de 6.000 euros per rehabilitar pisos del Centre Històric de Manresa amb l'objectiu d'adequar-los i posar-los al mercat de lloguer. Aquest és el sentit de la segona convocatòria per sol·licitar els microcrèdits que ha posat en marxa l'Ajuntament de Manresa.

Sis propietaris es van acollir a la primera. La iniciativa forma part de les actuacions previstes al Pla Local d'Habitatge 2017-2022 per fomentar la rehabilitació d'habitatges buits privats amb el doble objectiu de millorar les condicions d'habitabilitat de pisos envellits i disposar-ne més, d'aquesta manera, de lloguer.

La convocatòria està pensada per a petits propietaris. En queden exclosos, per tant, els grans tenidors de pisos, com entitats bancàries, empreses i immobiliàries.

Els crèdits seran d'un màxim de 6.000 euros sense interessos que s'hauran de retornar en quotes mensuals en un termini de 3 anys com a màxim. Les obres han de tenir un termini d'execució de 4 mesos per assegurar les condicions mínimes d'habitabilitat.

Obres que es financen



Les obres susceptibles de ser finançades a través d'aquest projecte són la dotació d'elements mínims de cuina com aigüera, cocció o extracció de fums; i del bany com el rentamans, l'inodor, plat de dutxa i la ventilació adequada.

També es poden atorgar ajuts per millorar l'accessibilitat, la instal·lació elèctrica i la de l'aigua, mesures d'eficiència energètica i treballs per evitar problemes de salubritat, entre altres actuacions per assegurar les condicions mínimes d'habitabilitat del pis.

Els ajuts s'han de sol·licitar a l'Oficina Municipal d'Habitatge, que és al carrer d'Amigant, 5, tocant a la plaça Major. L'horari és de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia. També es pot fer a l'adreça electrònica www.manresa.cat/subvencions.

A l'hora d'atorgar els microcrèdits es tindrà en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds. Hi ha temps fins al 31 de desembre per demanar l'ajuda.

A la primera convocatòria que va fer l'Ajuntament de Manresa d'aquests ajuts s'hi van presentar sis propietaris, tot i que n'hi va haver més que van mostrar el seu interès. Alguns, però, no complien els requisits necessaris per poder obtenir el microcrèdit.