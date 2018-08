Anna Giralt Torrescasana i Dani Trujillo Cañellas, nova pubilla i hereu de Manresa

Anna Giralt Torrescasana i Dani Trujillo Cañellas van ser proclamats ahir pubilla i hereu de Manresa 2018 en substitució d'Adrià Herrero i Xènia Peirón, que s'acomiadaven entre llàgrimes davant les 300 persones que van omplir la plaça Sant Domènec. Ho van fer en una edició especial en què es commemoraven els 50 anys de pubillatge a la ciutat, i que va aconseguir reunir 24 pubilles, dames i hereus dels 82 que s'han proclamat des del 1968 fins ara.

L'acte va arrencar amb el protocol habitual d'entrada a la plaça del pubillatge convidat, però aquesta vegada amb una cercavila prèvia sense trabucaires ni tabalers per mirar d'alleugerir la cerimònia tenint en compte que l'aniversari també portava representants històrics del pubillatge local, i uns i altres es van anar anomenant un per un.

Aquest va ser un dels moments més esperats de l'acte, en què es van anar recordant els noms de totes les pubilles, dames i, des del 1996, també hereus, que han estat proclamats a la ciutat des del 1968 (del 1977 al 1991, Manresa no va tenir pubillatge). En total, són 82 persones, i la crida que va fer la Comissió de la Pubilla i l'Hereu de l'Agrupació Cultural del Bages per commemorar l'aniversari va aconseguir reunir-ne gairebé un terç. «Un bon nombre, tenint en compte que molts ja no són a Manresa i n'hi ha que viuen a l'estranger», apuntava un dels responsables de l'entitat, Josep Purtí. Entre els presents hi havia Concepció Palomas, que va ser pubilla el 1973, i que ara viu a l'Argentina, i també una de les quatre dames del 1968, Montserrat Guitart. El retrobament es va immortalitzar en el record amb una foto conjunta al final de l'acte.

Un relleu emotiu



Amb tothom a lloc, arribava el moment d'acomiadar la pubilla i hereu sortints abans de conèixer el veredicte amb el nom dels entrants. Va ser un comiat emotiu en què la pubilla no va poder contenir les llàgrimes entre agraïments i elogis cap a «un món al qual no volia entrar i ara no vull sortir-ne». L'hereu, Adrià Herrero, va dir que del pubillatge «me n'enduc amics experiències i vivències», i va animar els entrants a «gaudir, aprendre i viure».

Després d'una pausa musical amb l'actuació del grup En Clau de Bages, la regidora de Cultura de Manresa, Anna Crespo, va fer públic el nom de la nova pubilla i hereu escollits d'entre les quatre candidates a pubilla i els dos a hereu que havien fet l'examen al matí. Amb la banda i la faixa posades, Anna Giralt i Dani Trujillo es van estrenar amb un breu discurs d'agraïments, i amb ganes d'afrontar l'any que els queda al davant. Al seu torn, tant Pere Vila, de l'Agrupació Cultural del Bages, com Joan Calmet, com a alcalde accidental, van agrair la tasca feta als sortints, i van animar els entrants a continuar-la.