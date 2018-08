L'ANC i Òmnium Cultural organitzen el primer Sopar Groc a Manresa

El pròxim divendres 31 d´agost se celebrarà a la plaça de Sant Domènec el primer Sopar Groc Solidari que es fa a Manresa. L´acte és organitzat per l´ANC i Òmnium Cultural Bages-Moianès. El sopar reivindicatiu es durà a terme per denunciar la repressió de l´estat espanyol i recaptar fons per les caixes de solidaritat amb els polítics presos i exiliats.

A l´acte hi participaran Laura Masvidal, la companya del conseller destituït Joaquim Forn; la lingüista Blanca Serra i l´historiador Josep Maria Solé Sabaté.

Els parlaments començaran a les 8 de la tarda. Una hora més tard hi haurà el sopar. L´aforament és limitat i els organitzadors recomanen comprar el tiquet abans del dijous 30 d´agost a l´Espai Òmnium (Sobrerroca, 38) o bé al Centre Excursionista de la Comarca de Bages (Urgell, 16), de les 19 a les 21 h. El preu de l´àpat és de 10 euros per als adults i 6 euros per als infants (mitja ració).

Aquest sopar solidari compta ja amb antecedents arreu del territori i es fa en favor dels polítics empresonats i exiliats, i amb totes aquelles persones que són perseguides per motius ideològics, siguin polítics, com regidors i alcaldes, o no polítics, com artistes i mossos d'esquadra.