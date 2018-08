Quins actes es fan avui a la Festa Major de Manresa?

De 11.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00

La Florinda

Portes Obertes a la Sala 1866. Exposició histórica de la policía local de Manresa

17.30

Carrer del Balç

Joc de rol familiar "La Manresa de 1300". Per Festa Major jugar en família i convertiu-vos en artesans del segle XIV al carrer

del Balç · Preu: 4 € per persona (durada 1 hora 30 minuts) · Reserves i entrades anticipades a: www.manresaturisme.cat, carrerdelbalc@ajmanresa.cat i 938721466 · Aforament: 25 persones, no recomanat per a menors de 8 anys.

Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

19.00

Passeig de Pere III (davant estàtua Rei Pere III)

Bateries Solidàries!

Un petit tastet que culminarà diumenge 26 d´agost amb la celebració del 10è aniversari de la Trobada de Bateries. A càrrec de Bateries de la comarca del Bages

19.15

Plaça Sant Domènec

Master Class Estils Dance

Activitat dirigida de ball apte per a tots els públics

Organitza: Piscines Municipals de Manresa

20.15

Plaça Sant Domènec

Assaig casteller a la fresca

Assaig participatiu obert a tothom. Organitza: Colla Castellera Tirallongues de Manresa