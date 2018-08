Any de rècord en facturació i intervencions

? El 2017 va ser un any de rècords a la Fundació Althaia de Manresa en temes com la facturació i les intervencions quirúrgiques. En facturació va superar per primera vegada els 150 milions d'euros, xifra que gairebé dobla la del 2004, el primer any que va publicar la seva memòria anual. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, el 2017 se'n van fer 24.412, gairebé mil més que no pas l'any anterior. Els quiròfans es van obrir a les tardes i els dissabtes al matí per intentar reduir les llistes d'espera.