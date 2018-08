La Cova exposarà un facsímil de la còpia de més antiguitat dels «Exercicis Espirituals»

L'original dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi de Loiola no existeix. Els seus seguidors el van buscar a Barcelona, a Manresa, a Alcalà, a Salamanca, a París i a Roma. Res. L'explicació més plausible és que, veient els seus manuscrits autògrafs fidelment reproduïts en diverses còpies, el sant decidís destruir l'original, que, comenta el superior de la Cova, Lluís Magriñà, «devia estar fet a trossets». El que sí que s'ha conservat és una còpia dels Exercicis escrita en castellà antic i sense data, amb anotacions autògrafes fetes per Ignasi. L'original és a Roma i a la Cova de Manresa n'hi ha un facsímil editat l'any 1908.

La intenció de la comunitat de jesuïtes de Manresa és incloure el facsímil en la mostra ignasiana que hi ha en les dues sales annexes a l'església de la Cova que s'han adequat els darrers anys, on es pot veure, també, la primera edició impresa del llibre dels Exercicis Espirituals, en llatí (1553), la primera edició impresa de Les regles de la Companyia de Jesús, en llatí (1580), i una reproducció fototípia de l'original de les Constitucions de la Companyia de Jesús i les seves declaracions per Sant Ignasi de Loiola (1554) de pròpia mà. També hi ha exposada una carta autògrafa del sant (1 de febrer del 1551). El superior de la Cova explica que la idea és exhibir el llibre a l'espai esmentat després de les vacances perquè cal posar-lo en una vitrina que actualment està segellada, de manera que és una feina que requereix temps.



Arribat de l'Argentina

Com va anar a parar aquest facsímil a la Cova? Magriñà recorda que va arribar de l'Argentina; «algun dels jesuïtes catalans i espa-nyols que anaven allà, l'hi va portar». Relata que «estava a la biblioteca de la Cova. Quan vaig veure que teníem, també, el llibre de les constitucions amb les correccions de la pròpia mà d'Ignasi, que està a la mostra ignasiana, vaig voler mirar què teníem pel que fa als llibres dels Exercicis i vam trobar aquest, que és el que després es va traduir al llatí», l'any 1553.

L'original que guarda la Companyia de Jesús a Roma va ser restaurat fa un parell d'anys perquè el pas del temps i la corrosió de l'àcid de les tintes l'havien malmès força. Aquest manuscrit ha estat reconegut des de sempre pels jesuïtes com si fos l'exemplar autògraf del fundador de la Companyia de Jesús. El text, de la mà d'un o diversos escribes, conté correccions i addicions del sant en 32 punts. Està guardat a l'Archivum Romanum Societatis Iesu. L'any 1522, aviat farà 500 anys, sant Ignasi va residir onze mesos a Manresa, on va viure una experiència que el va transformar.