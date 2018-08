La Manresa Desconeguda ja ha repartit prop de 700 tiquets

La bona acollida que obtenen cada any les «Visites a la Manresa Desconeguda» és previst que es repeteixi en aquesta edició, en què se celebren deu anys d'ençà que s'organitzen de manera ininterrompuda per la festa major. Fins ahir, amb informació facilitada per l'Ajuntament, s'havien repartit 675 tiquets per a les tres visites: 225 per a la d'avui a la Central Hidroelèctrica de les Marcetes; 250 per a la de demà a la basílica de la Seu, i 200 per a la de dijous al Mas de les Marcetes.

Per a qui vulgui estalviar-se cues, des de l'any passat es poden anar a recollir els tiquets per fer la visita a l'Oficina de Turisme demanant l'hora del torn que es desitigi. També s'hi podrà anar directament, però qui tingui el ti-quet s'estalviarà esperes.

A banda d'aquesta activitat, el programa festiu de demà tornarà a incloure el joc de rol familiar «La Manresa de 1300», una nova sessió de les bateries solidàries; una classe magistral de body art al Parc de l'Agulla; la inauguració a la biblioteca del Casino de les instantànies participants en el concurs de fotografia de la festa major 2017 i l'assaig obert de les figures del conjunt geganter davant el local de Casa Caritat.