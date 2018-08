La negociació pel terreny on s'hauria de construir la 'ciutat dels gats' no progressa

Més de 400 gats viuen actualment a l'Aixopluc, segons la presidenta de l'entitat, Rafaela González. Voluntaris del refugi controlen, a més, algunes de les colònies de felins que hi ha escampades per Manresa. Les instal·lacions actuals no disposen de més espai per als gats i des de la protectora denuncien que en els darrers mesos la xifra de felins trobats al car-rer ha augmentat. És per això que des de fa un parell d'anys hi ha sobre la taula un projecte per construir una ciutat dels gats a Can Poc Oli, tal com ja va avançar Regió7 el 9 de novembre del 2016.



L'objectiu de l'Aixopluc és adquirir una finca annexa a la protectora, de 6.000 metres quadrats i qualificada com a terreny rural –no s'hi pot edificar–, de propietat privada. Responsables de la protectora i l'Ajuntament negocien des de fa temps amb el propietari la compra del solar, malgrat que de moment no es posen d'acord en el preu. Segons la presidenta, l'amo demana pel ter-reny una xifra molt més elevada del que pot pagar la protectora. Per ara, doncs, sembla que l'acord no progressa, però González no perd l'esperança: «És una finca que ens aniria molt bé perquè és just a tocar de les nostres instal·lacions. Això ens facilitaria molt l'adequació de l'espai i el trasllat dels animals. Aviat tornarem a parlar amb el propietari, a veure si desencallem la negociació». El projecte té el vistiplau del consistori, que estudia altres terrenys municipals com a alternativa per si l'acord no s'acaba tancant.



La idea és traslladar al solar la majoria de gats de Manresa que no estan en colònies, sobretot pensant en els que hi ha en els focus del Barri Antic, així com bona part dels gats sans que hi ha a la protectora. «Com que és un espai que fa desnivells podria quedar molt bé i la gent el podria visitar», afegeix la presidenta.