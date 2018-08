El nombre de gossos adoptats a Manresa cau el 38% i augmenten els gats trobats al carrer

L'abandonament d'animals és un dels flagells de la nostra societat i, per la tendència de les xifres, no sembla pas que es tingui a prop cap solució. Segons dades de la protectora de Manresa, l'adopció de gossos ha baixat en els primers sis mesos d'aquest 2018 el 38% respecte al mateix període del 2017, mentre que ha augmentat el 28,3% el nombre de gats recollits del carrer, la majoria domèstics.



Aquesta és una de les principals denúncies que fa la presidenta de l'Aixopluc, Rafaela González, que assegura que «cada cop rebem més avisos de caixes trobades al carrer, al costat dels contenidors, amb gatons acabats de néixer. I és clar que això només ho pot fer la mà humana», lamenta. Per a González i la resta de responsables de la protectora, és molt important conscienciar la societat que cal identificar i esterilitzar els animals domèstics per tal de reduir el nombre d'abandonaments. De fet, des del 2016 l'Aixopluc ja ha esterilitzat més de mil gats del carrer, que se sumen a les esterilitzacions dels gats que viuen a la protectora.



Pel que fa a l'abandonament i l'adopció d'animals, els números no són del tot esperançadors. En el primer mig any d'aquest 2018 han entrat al refugi manresà 94 gossos i 99 gats, que si bé representen el 17,5% menys de gossos que els recollits en el mateix període de l'any anterior (114), són el 28,3% més de gats (71). Quant a les sortides –que inclouen els animals adoptats, els recuperats pels seus amos i també els morts, ja sigui de forma natural o per eutanàsia–, de gener a juny d'enguany se han comptabilitzat 81 de gossos i 66 de gats. Són el 38% menys de gossos que en el mateix període de l'any anterior (131) i el 21,2% més de gats (52).



En xifres totals, el 2017 van entrar 205 gossos i 118 gats, mentre que en van sortir 250 gossos i 113 gats. Són xifres similars a les del 2016, quan es van registrar 287 noves entrades de gossos i 164 de gats, i en van sortir 281 gossos i 122 gats. Així, la tendència dels últims anys ha estat la mateixa: s'adopten o recuperen gairebé el mateix nombre de gossos i gats abandonats que entren cada any a la protectora, tot i que la conclusió a final d'aquest 2018 podria canviar, ja que ha caigut notablement l'adopció en el cas dels gossos. L'any passat, per exemple, dels 250 gossos que van sortir, el 67,6% van ser adoptats (169) mentre que el 32,4% restant van ser recuperats pels seus propietaris (81). El 2016, el 65,8% de les sortides de gossos van ser adopcions (185) i el 33,1%, recuperacions (93). Dels exemplars adoptats, la majoria es queden a Catalunya (137 l'any passat i 132 el 2016) però n'hi ha molts que s'adopten a Alemanya (32 el 2017 i 52 el 2016).

Cal més ajuda



Malgrat que moltes persones opten per adoptar animals en lloc de comprar-los, les protectores solen estar sempre saturades, perquè també creix la xifra d'abandonaments. La presidenta de l'Aixopluc explica que fa quatre anys que no reben subvencions de la Generalitat a causa de les retallades: «Correm a sol·licitar els ajuts quan s'obren les convocatòries, però directament no s'adjudiquen. I amb els diners que rebem de l'Ajuntament sovint fem curt. Hem de menester ajuda de tothom»,valora González. Actualment, a la protectora de Manresa hi ha una setantena de gossos i uns 400 gats.



L'entitat té quatre treballadors, dos dels quals són veterinaris, i subsisteix gràcies a l'aportació econòmica dels més de 900 socis que té l'Aixopluc i a la feina que fan els voluntaris. N'hi ha més d'una vintena que fitxen cada setmana –alguns cada dia– i cuiden els animals i les instal·lacions. És el cas de Romà Medina, que fa 25 anys que és voluntari; d'Encarna Fernández, que hi va cada dia des de fa tres anys a cuidar els gats malalts i els més vells; de Bernat Pinya, ara encarregat de netejar les gàbies i que fa set anys que col·labora amb el refugi; i de la mateixa presidenta, que lidera l'entitat des de fa vuit anys.



Tot i tenir un negoci familiar, González es dedica plenament a la protectora. Té el mòbil encès les 24 hores del dia i contínuament fa sortides per anar a recollir animals abandonats o perduts. Insisteix que la tasca de la protectora és «un bé per a tota la ciutat i per això requerim l'ajuda de tothom».