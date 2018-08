El nou hospital de dia d'oncologia multiplica per quatre l'espai del d'abans

L'atenció als malalts de càncer ha fet un salt qualitatiu aquest any 2018 amb la posada en marxa del nou hospital de dia d'oncologia i hematologia. Es va estrenar a final de maig, tot i que la inauguració oficial no es durà a terme fins passat aquest estiu. La particularitat del projecte és que ha sigut possible gràcies, en part, a un procés de participació i mecenatge que ha permès recaptar més de mig milió d'euros. La campanya continua. El projecte ha tingut un cost de 2 milions.

El nou espai és a la part històrica de l'edifici de Sant Joan de Déu, on abans hi havia l'UCI. Substitueix les velles instal·lacions que havien quedat obsoletes, deshumanitzades i petites. I més tenint en compte que els últims anys hi ha hagut un creixement constant d'atenció a pacients amb càncer. Aquest decalatge entre el número de persones ateses i l'espai on es prestava aquesta atenció, que ja tenia més de 15 anys, va fer que la Fundació Althaia es plantegés fer tot nou el servei d'oncologia i hematologia.

Multiplica per quatre l'espai de què disposava fins ara i també integra consultes externes, sales d'espera, urgències, diagnòstic i assajos clínics, a més a més dels tractaments com la quimioteràpia. A diferència d'abans ara hi ha llum natural, s'ha passat dels 9 metres quadrats per persona a 31, i els pacients tenen ara certa intimitat. Té més boxs tancats amb llits per si s'han d'atendre urgències o complicacions.

En el disseny d'aquest nou espai hi han participat pacients que han passat per l'antic hospital de dia. La seva experiència i consells han servit per humanitzar i donar més calidesa als espais nous, que són dos dels objectius que també es buscaven juntament amb la millora de la qualitat assistencial. Al nou hospital de dia hi ha llum natural.

Una de les demandes dels pacients era aprofitar-ho i que durant el tractament es pogués veure l'exterior. No va poder ser, però s'hi ha dibuixat el paisatge de tot l'entorn, incloses les muntanyes de Montserrat i una posta de sol. Les noves instal·lacions també suposen una millora per als professionals que treballen al servei.