Les sessions contra el càncer a Sant Joan de Déu fa 3 anys que s'han estabilitzat

Les sessions a l'hospital de dia d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia per al tractament de càncer s'han estabilitzat els últims tres anys. Se situen entorn les 10.000. L'any passat es van dur a terme 9.990 sessions; el 2016 van ser 9.988 i el 2015 , 9.975. Són dades incloses en la memòria d'Althaia de l'any passat.

Aquesta dada no pressuposa que s'hagi estancat el número de casos de càncer que es tracten a Sant Joan de Déu. Indica tan sols les sessions de tractament que s'han dut a terme a l'hospital de dia. La quimioteràpia és la més habitual. Hi ha pacients, però, que es tracten amb quimioteràpia oral i no han de passar per l'hospital de dia. També se'n detecten en fase molt primigènia gràcies als programes de cribratge, bàsicament de càncer de mama i de còlon, i es poden operar sense haver d'arribar a subministrar quimioteràpia. Així mateix, hi ha algun tipus de càncer que no es tracta a Manresa, com el de pulmó.

A l'hospital de dia d'oncologia de Sant Joan de Déu també es porten a terme altres serveis relacionats amb el tractament del càncer com extraccions de sang per fer-ne anàlisis o bé l'atenció urgent de malalts quan hi ha alguna agudització dels símptomes o molèsties pel tractament.

L'estabilitat en les sessions a l'hospital de dia per tractar càncers arriba després d'anys de constants creixements. El 2006, per exemple, es van realitzar 5.390 sessions. Ara són gairebé el doble. Des de llavors fins ara no han parat de créixer fins arribar a les 9.990 del 2017. El gran salt es va donar entre els anys 2014 i 2015. De les 8.599 sessions en el primer dels casos es va saltar la barrera de les 9.000 fins arribar a les 9.975 el 2015.

Aquest augment constant s'explica per la major incidència de les malalties oncològiques. Bàsicament a causa de l'envelliment de la població, per la constant millora en els mètodes per detectar la malaltia i també pels avenços científics, que han permès que molts tumors que abans no es podien tractar ara sí que es pugui fer. A això s'hi sumen els hàbits poc saludables. Es calcula que la incidència del càncer ha augmentat el 15 % els últims 10 anys. Paral·lelament s'ha incrementat el nivell de curació.



Nombre d'altes

També l'any passat hi va haver certa estabilització en el nombre d'altes mèdiques i quirúrgiques de pacients amb càncer els últims quatre anys. D'altes mèdiques, n'hi va haver 587. De quirúrgiques van ser 917. En total, 1.504, xifra similar a la dels últims 3 anys (veure gràfic).

En aquest cas, més altes no equivalen que hi hagi més persones que superen la malaltia, sinó que indiquen els pacients tractats.