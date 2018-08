«Tenia pànic als gossos fins que vam adoptar»

«Abans d'adoptar el Bart, em feien pànic els gossos», assegura Gemma Masafrets. Juntament amb el seu marit, Josep Cortina, van els caps de setmana a la protectora i s'enduen els gossos a passejar. No solen agafar els més petits i dòcils i s'atreveixen a endur-se els que «ningú vol treure perquè són més conflictius i estiren molt», expliquen. «Aquests animals necessiten esbafar-se. Anant són una cosa i tornant, després de córrer, una altra ben diferent», afirma Cortina.



Fa uns cinc anys que col·laboren amb l'Aixopluc i hi van tots els caps de setmana que poden. Precisament fa un any van adoptar el Bart, un pit bull nascut el gener del 2009. «El Josep m'insistia perquè ens el quedéssim però és de raça potencialment perillosa i a mi no em feia gràcia. Jo estava enamorada d'un altre gos, però al final vaig accedir. I ara estic encantada, el Bart es porta superbé», diu Masafrets. Viuen a Castellbell i el Vilar, a prop de Marganell, i els agrada fer caminades llargues per la zona amb el gos. «Té molta força i em costa fer que camini al meu costat, però al Josep li fa molt cas», apunta la voluntària.



Des que arriben a la protectora que no paren de fer sortides, ara amb un gos, ara amb un altre. Quan els fem la foto estan a punt de sortir a passejar amb l'Odín, un gos gran, creuat, que «deu haver patit alguna mala experiència i al qual ara costa molt confiar en la gent», detallen.