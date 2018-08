Tots els actes d'avui de la Festa Major de Manresa

De 17.00 a 20.00

Central Hidroelèctrica de les Marcetes

Visites a la Manresa Desconeguda

Del riu a la bombeta: la Central hidroelèctrica de les Marcetes

Visita a la central construïda el 1906 on encara es genera electricitat a partir de l´aigua del Llobregat. S´hi pot arribar de dues maneres:

- En servei d´autocar llançadora des de les 16.30 a la parada de bus dels Trullols. (L1 i L8), a l´Avinguda dels Països Catalans. Tornada al mateix

lloc (servei gratuït).

- En bici des de la Plaça de Sant Domènec. Sortida a les 17h amb bicicleta pròpia o de MBICI (Servei gratuït. Cal reserva prèvia a mbici@mbici.

cat o bé al 629321760). Recorregut de 13 Km aproximadament entre l´anada i la tornada, amb desnivell acumulat de 338 m. Per persones ja

iniciades en excursions en bicicleta. S´aconsella portar calçat còmode, aigua i protecció per la calor.

A la central de les Marcetes, grups des de les 17h cada 10 minuts.

Atenció! Cal recollir el tiquet amb l´hora del torn de visita amb antelació a l´Oficina de Turisme, des del divendres 17 d´agost (horari: de 10.00 a

14.00h i de 17.00 a 19.00h; diumenge i dilluns, de 10.00 a 14.00h). En cas de pluja continuada, l´activitat s´anul·larà. Organitza: Ajuntament de Manresa Amb la col:laboració de: Hidrodata, Centre d´Estudis del Bages, MBICI i Manresa Turisme

17.30

Carrer del Balç

Joc de rol familiar "La Manresa de 1300"

Per Festa Major, veniu a jugar en família i convertiu-vos en artesans del segle XIV al c. del Balç. Preu: 4 € per persona (durada 1 hora 30 minuts)

Reserves i entrades anticipades a: www.manresaturisme.cat, carrerdelbalc@ajmanresa.cat i 938721466 Aforament: 25 persones, no recomanat per a menors de 8 anys. Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

19.00

Passeig de Pere III (davant estàtua Rei Pere III)

Bateries Solidàries!

Un petit tastet que culminarà diumenge 26 d´agost amb la celebració del 10è aniversari de la Trobada de Bateries. A càrrec de Bateries de la comarca del Bages

19.00

Parc de l´Agulla

Master Class de Body Art

Vine a viure l´experiència d´una classe de Body. Art en un entorn natural i a l´aire lliure a càrrec de diverses instructores de Manresa. Organitza: Crossfit Manresa

20.00

Vestíbul de la Biblioteca del Casino

Inauguració de l´exposició de les obres participants al concurs de fotografia Festa Major 2017. Organitza: Foto Art Manresa

20.30

Davant del local de la Colla de

Geganters de Manresa a Casa Caritat

Assaig a la fresca. Assaig obert de les figures del conjunt geganter. Organitza: Geganters de Manresa