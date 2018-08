Traslladen el concert dels Catarres al carrer Sallent davant la previsió d'assistència massiva

El concert del grup Els Catarres, un dels actes estrella de la Festa Major de Manresa, es trasllada de la plaça Sant Domènec al carrer Sallent, al polígon dels Dolors. Segons l'Ajuntament, els assistents podran gaudir allà amb «més comoditat, amplitud i seguretat» de l'espectacle, pel fet de ser un espai més gran i amb condicions adequades. L'organització de la Festa Major ha fet un seguiment de l'afluència des darrers concerts de la formació, que ha anat en augment, i per aquest motiu ha considerat adient el canvi.

L'organització veu «important» que Manresa pugui oferir, de manera gratuïta, un concert d'un grup amb tants seguidors, i per tal «que persones de totes les edats en puguin gaudir amb bones condicions», s'ha pres la decisió de fer el canvi d'ubicació. El carrer Sallent, al polígon dels Dolors i al carrer paral·lel a la sala Stroika, té una capacitat molt superior a Sant Domènec i és possible desplaçar-s'hi a peu o bus urbà des del centre. Tal com era previst, el concert començarà a les 11 de la nit.

Format per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells, d'Aiguafreda i Centelles (Osona), Els Catarres van saltar a la fama el 2011 amb la cançó "Jenifer" i la seva popularitat ha anat augmentant. A Manresa presentaran el seu quart àlbum, "Tots els meus principis", que han publicat aquest mateix any. Després dels Catarres, també al carrer Sallent, arribarà el torn de La Glamour Band, una banda que ofereix bàsicament un repertori d'èxits dels anys 70, 80 i 90.

D'altra banda, com que la plaça Sant Domènec queda lliure, l'organització ha decidit traslladar a aquest espai cèntric de la ciutat el concert (a les 7 de la tarda) i el ball de Festa Major (a les 11 de la nit) de l'Orquestra La Principal de la Bisbal, previstos inicialment a la plaça Porxada.