Les altres visites a la Manresa Desconeguda

L'arxiu històric de la basílica de la Seu de Manresa i els seus documents medievals estaran avui, excepcionalment, a la vista de tothom durant la segona de les visites a la Manresa Desconeguda. Començarà a les 5 de la tarda i recorrerà les restes de l'edifici romànic i el claustre barroc, i la capella de Sant Agustí. Demà dijous, també a les 5 de la tarda, les visites tornaran a Viladordis. En aquesta ocasió per veure el lloc on hi ha restes del poblament més antic de la ciutat o l'església romànica de la Salut.