Dues canonades de 27 metres d'allargada porten l'aigua als generadors

Actualment hi ha dues canonades d'uns 27 metres d'allargada que condueixen l'aigua fins a l'edifici on hi ha els generadors (la turbina més l'alternador) de la central hidroelèctrica. Una, que està soterrada, és la del 1906, quan es va construir la instal·lació. L'altre és de l'any 1929, quan es va ampliar i s'hi va instal·lar un segon generador. Fa un any i mig es va fer nova (imatge). Per això en una de les façanes de la central hi ha la data del 1906, i a l'altra, la del 1929. A la façana també hi ha plaques que recorden el nivell on va arribar l'aigua a les inundacions del 1971, a més de la meitat, i la de l'any 1994. Actualment totes les finestres i comportes estan tapiades per motius de seguretat.