Un espai de descans al carrer de Sant Fruitós que podria ser idíl·lic i fa pena

Manresa no és una ciutat que destaqui especialment pels seus parcs i espais per seure-hi una estona. Especialment, al Centre Històric. Segurament per això, aprofitant l'enderroc d'edificis vells que s'hi ha fet els darrers anys, l'Ajuntament ha convertit els solars resultants en espais públics amb terra de sauló i bancs per seure-hi. Al carrer de la Mel, al Barreres, a la Muralla de Sant Francesc... Al carrer de Sant Fruitós, al costat del Pujolet, al barri de la Plaça Catalunya, ja hi ha un espai de repòs com aquests fa anys. El presideix un gran desmai i seria un lloc ideal per aturar-s'hi si no fos perquè és ple d'excrements de gos i el seu estat, penós.

El petit espai del carrer de Sant Fruitós té la paret que l'envolta per la banda interior plena de pintades i amb la pintura de sota aixecada. Al terra de la banda de la paret hi ha un parterre ple de trossos d'escorça amb excrements de gos a cada pas, tot i que és un dels pocs llocs on hi ha un contenidor per tirar-hi les bosses amb les caques de les mascotes, atès que hi van moltes persones amb el seu animal perquè queda protegit del perill dels vehicles que passen pel vial.

La fusta dels quatre bancs que hi ha està molt revellida; hom diria que no hi han fet mai una envernissada. Un, com que està estratègicament situat sota el desmai, és ple d'excrements dels ocells que han fet niu en aquest arbre, que de tant en tant han de podar perquè les branques pesen tant que alguna s'ha trencat inesperadament, per sort, sense provocar danys personals.

Al terra de sauló, que ocupa la majoria de l'espai, llevat d'on hi ha els bancs, on el terra està pavimentat, també hi sol haver excrements de gos, però no tants com al perímetre, on queden més amagats. A la banda on hi ha l'edifici que queda més a prop del petit recinte –a l'altra hi ha l'entrada al pavelló del Pujolet– hi ha un graó fet de panots que es va trencar, i algú s'ha dedicat a repartir els trossos per terra.

Tot plegat fa que un espai que, ben cuidat, podria ser encantador perquè al costat del desmai hi ha un parterre amb un altre arbre que també fa molt goig, presenti un aspecte lamentable.