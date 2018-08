Els falcons van néixer els anys 30 dels 'sòkols' txecoslovacs

?Els falcons són figures humanes que tenen l'origen en els sòkols txecoslovacs, que eren moviments gimnàstics nacionalistes. Es caracteritzen per fer construccions mòbils, que poden girar o caminar. Entre les figures més conegudes hi ha la pira i l'escala (foto). Estan dirigits per un cap de colla i es vesteixen amb pantalons ajustats blancs, faixa, camisa folgada del color distintiu de la colla i mocador lligat al cap. Solen defensar les construccions sense la pinya que fan els castellers. Actualment hi ha una dotzena de colles a Catalunya. A la imatge, els Falcons de Barcelona.