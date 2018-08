Els treballadors de la central, guies per un dia

Els treballadors de la central hidroelèctrica es van convertir ahir en guies per un dia. A la foto, Jordi Santasusana (esquerra) i Valentí Riera. Es dona el cas que Riera va néixer a la casa Roca Tinyosa que hi ha al mateix recinte i que és on actualment hi ha les oficines. És la tercera generació de la família que treballa a la central. Ja ho van fer el seu avi i el seu pare. L'empresa Hidrodata també té centrals a l'Ametlla de Merola, a Castellgalí i a la Puda.