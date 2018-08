L'Ajuntament posarà un bus gratuït i ininterromput per anar al concert d'Els Catarres

La secció de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa implementarà aquest dissabte a la nit un servei de bus llançadora gratuït, per unir el centre de la ciutat i el carrer de Sallent, on es farà el concert dels grups Els Catarres i La Glamour Band, per tal de «facilitar l'arribada i el retorn» a la zona del concert, i «incrementar la seguretat» en els desplaçaments.

El servei tindrà dues línies. La primera unirà directament la parada de l'inici de la carretera de Vic (a prop de la cantonada amb la Muralla del Carme i mercat de Puigmercadal) i l'avinguda dels Dolors (Prat de la Riba), a tocar de l'indret on es fa el concert. El servei serà ininterromput, de 10 del vespre a 4 de la matinada.

La segona línia també tindrà parada als Dolors, però circularà i farà les corresponents parades per l'avinguda de les Bases de Manresa, carrer Barcelona, Dos de Maig i passeig del Riu, per anar fins a la parada de Valldaura i retornar també per l'avinguda de les Bases. L'horari serà el mateix (de 10 de la nit a 4 de la matinada).

Aquestes dues línies s'afegeixen al servei ja previst de bus nocturn, que també funcionarà de manera gratuïta, com és habitual durant la Festa Major.

Afectacions a la mobilitat pel concert dels Catarres

El dissabte 25 d'agost, a partir de les 3 de la tarda, fins a les 8 del matí de diumenge, amb motiu del concert des Catarres, es tallaran al trànsit de vehicles els carrers Sallent i Artés, amb les restriccions a la mobilitat següents:

Dissabte dia 25, a les 7 del matí, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Sallent, entre els carrers d'Artés i d'Avinyó, pel muntatge de l'escenari.

Dissabte dia 25, a les 5 de la tarda, es tallarà el carrer Sallent, de Pl. Prat de la Riba fins carrer d'Avinyó i el carrer d'Artés.



Restarà prohibit l'estacionament al carrer Sallent, des del divendres 24 d'agost, a partir de les 3 de la tarda, i tot el dia25 ales zones delimitades pels següents carrers:



Al carrer Sallent, des de la cruïlla amb el Carrer d'Avinyó fins a la cruïlla amb la Plaça Prat de la Riba.

Al carrer d'Artés des de la cruïlla amb l'Avinguda dels Dolors fins la cruïlla amb la Carretera de Vic.