L'equip de govern no retirarà la bandera espanyola durant la festa major per evitar polèmiques

L'equip de govern «no farà canvis en relació amb els símbols» que hi ha a la façana de l'ajuntament de Manresa «per tal d'evitar polèmiques en el marc de la festa major», explicaven fonts governamentals. El dia 17 d'agost, el CDR de Manresa instava el consistori a retirar la bandera espa-nyola en resposta de la repressió de l'Estat contra el procés.

La bandera d'Espanya ja va ser retirada el 3 d'octubre de l'edifici, però la justícia va obligar a restituir-la. «Si avui oneja a la façana del consistori no és per voluntat de la majoria dels regidors, sinó per imperatiu legal i per imposició expressa de la delegació a Catalunya del Govern central, que va ordenar restituir-la sota amenaça de conseqüències judicials», destacava l'equip de govern. Tanmateix, «més enllà de retirades temporals de símbols, els regidors de l'equip de govern continuen compromesos amb les llibertats i la democràcia», afegien. A la façana ara hi ha penjada l'estelada i el llaç groc per l'alliberament dels presos polítics.