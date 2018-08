Manresa reforça la campanya contra les agressions sexistes durant la Festa Major

Amb el lema "Manresa lliure d'agressions sexistes. No és No!", Manresa impulsa durant la Festa Major la campanya contra les agressions sexistes per aconseguir unes festes lliures d'agressions masclistes, igualitàries i no discriminatòries. Les actuacions estan pensades per aconseguir uns espais d'oci on les persones es puguin sentir segures i amb confiança i per donar resposta en cas d'agressions sexistes.

Es pretén també sensibilitzar a la ciutadania de que és responsabilitat de tots i totes visibilitzar els comportaments sexistes i les agressions verbals o físiques per motiu de gènere, identitat o orientació sexual i conscienciar que és essencial actuar contra aquest tipus de violència amb l'objectiu de què no en siguin còmplices.

Durant els dies forts de Festa Major, s'instal·larà la carpa del Punt Lila, una iniciativa d'atenció especialitzada en gènere, que ofereix informació i recursos, a part de ser un espai segur en cas d'agressions sexistes. Els horaris i ubicacions seran: divendres, de 24 a les 4h a la plana de l'Om; diumenge i dilluns amb el mateix horari al carrer Sant Miquel; dissabte es traslladarà al carrer Sallent, ubicació definitiva del concert d'Els Catarres i La Glamour Band de les 23h fins les 4h de la matinada.

Igualment, al centre de la ciutat s'instal·larà la carpa de SOM NIT, amb professionals i persones voluntàries formades en prevenció i reducció de riscos en l'oci nocturn, des d'on totes les nits de Festa Major es proporcionarà informació i assessorament sobre salut, drogues, sexualitat i suport en la prevenció d'agressions sexistes. El dissabte 25 estarà ubicada a la Plana de l'Om i en aquest espai s'aplicarà el protocol d'emergències en cas d'agressió sexual (la carpa com a espai segur, suport a la persona, avisar a qui calgui i donar tot el suport i informació a la víctima). SOM NIT és un projecte dels Departament de Salut de la Generalitat (Nits de Qualitat), en conveni amb Creu Roja.

D'altra banda, amb motiu del canvi d'ubicació del concert dels Catarres s'habilitarà un servei d'autobusos llançadora des de dos punts de la ciutat fins la parada de l'Avinguda dels Dolors, que aniran donant servei de forma ininterrompuda per millorar la mobilitat i la seguretat durant la nit (demà dijous es concretaran horaris i itineraris). També hi haurà un reforç de la presència de la Policia Local a la carretera de Vic i entorn del carrer Sallent i hi haurà les mesures de seguretat pròpies d'un esdeveniment d'aquestes característiques.

Cartells i adhesius



Dins de la campanya de conscienciació a la ciutadania, s'han penjat pancartes, com ja es va fer l'any passat, en diverses places de la ciutat, s'han editat 200 cartells informatius amb missatges de prevenció contra les agressions sexistes, que s'han distribuït per les principals places i carrers del centre, pels lavabos públics i per les parades de transport públic, entre d'altres. Els missatges que es poden veure són els següents: "No ho entens o què? NO és NO"; "Quants cops t'ho he de repetir? NO és NO"; "Beure massa no és excusa. Respecta'm. NO és NO"; "Si ho veus, actua. No en siguis còmplice. NO és NO"; "El sexisme no té lloc a les festes. NO és NO"; "Si dic sí, triem el lloc, si dic no, bona nit! NO és NO"; "Prohibida l'entrada a les actituds sexistes. NO és NO". Els cartells inclouen també telèfons d'interès com el d'atenció en cas de violència masclista així com el telèfon del SIAD i l'oficina Jove del Bages.

S'han editat 1.000 fulls de mà anunciant el lloc on hi haurà el Punt Lila cada dia per distribuir a les barres exteriors dispensadores de begudes. D'altra banda, es retransmetran falques entre actes i/o concerts per tal d'explicar què és una agressió sexista, i què cal fer en cas d'assetjament i/o agressió sexual. Així mateix, s'han editat 4.000 adhesius pel ball del Correfoc, que serveixen per identificar les persones que no volen que els hi estripin la samarreta.

Àngels de Nit



Durant el cap de setmana intervindran els Àngels de Nit, que són joves voluntaris que han rebut formació prèvia i volten pels carrers les nits de festa per donar suport i informació "de tu a tu" als joves que ho desitgin sobre consum de drogues, sexualitat, etc. Reparteixen aigua, barretes energètiques, informació del bus nocturn i un targeter amb un preservatiu i la tarja de la Oficina Jove i el servei 2.0 d'assessorament en drogues i addiccions de pantalles. També realitzen acompanyaments als serveis d'assistència si hi ha alguna persona jove que ho necessita.

S'ha dut a terme formació al personal dispensador de begudes en barres exteriors que pugui detectar comportament sexistes, i el protocol de com actuar en cas d'alguna agressió sexista i s'han impartit tallers d'autodefensa personal prèviament a la Festa Major els mesos de juny i juliol.