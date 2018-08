Més de 2.000 bombetes donen llum i ambient a la Manresa de festa

Passejar a la nit pels carrers del centre de Manresa durant aquests dies és més viu i festiu que en les últimes setmanes. Una de les novetats destacades de la festa major d'enguany és la il·luminació dels diferents carrers, una iniciativa que s'ha tirat endavant per primera vegada.

Els vials i les places on se celebren els principals actes de la Festa Major de Manresa s'han guarnit amb banderoles, serrells i més de 2.000 bombetes per donar llum i crear l'ambient d'un gran envelat festiu. Concretament, s'han instal·lat un total de 2.000 metres de fils i banderoles amb bombetes led de baix consum, una a cada metre.

El gran recinte de llums es troba en molts vials del voltant del barri vell. Des del carrer del Carme, el de Sobrerroca, el Cap del Rec, el de Sant Miquel, el carrer Nou, el Born, el carrer d'Urgell, la plaça de Gispert i Sant Domènec, fins als primers trams del passeig de Pere III, així com el carrer d'Àngel Guimerà, el de Casanova i la plaça de Crist Rei.

La il·luminació s'ha instal·lat a una gran part dels carrers del nucli antic, excepte en els espais on se celebren actes festius que ho impedeixen. És el cas de la plaça Major, que, a causa de la pirotècnia del correfoc, no s'ha situat part de la decoració. Així doncs, durant la festa major qualsevol persona que passegi per aquests carrers podrà gaudir de les llums a partir de les 8 del vespre.