Quins actes es fan avui a Manresa per festa major?

De 17.00 a 20.00

La Salut de Viladordis i el Mas de les Marcetes

Visites a la Manresa Desconeguda. La Salut de Viladordis i el Mas de les Marcetes: el poblament antic de Manresa. Visita als llocs on es troben restes del poblament més antic del terme, a l´església romànica i als espais productius del mas d´origen medieval. Porteu el berenar que en gaudirem al bosc de les Marcetes!

Cal recollir el tiquet amb l´hora del torn de visita amb antelació a l´Oficina de Turisme.

De 18.00 a 20.00

Vine a conèixer les entitats locals

Plaça Europa. Amb els Geganters de Manresa: Miragegants, tallers infantils relacionats amb el món geganter.

A la Plana de l´Om. Amb la Colla Castellera Tirallongues de Manresa: aprèn a fer castells

A la Plaça Fius i Palà. Amb l´Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa: fes d´Armat per un dia i vine a dibuixar i pintar. En finalitzar actuació musical de la Banda.

Al Passeig de Pere III (1r tram, davant centre cultural Casino). Amb el Grup Sardanista Dintre el Bosc: aprèn a ballar sardanes.



19.00

Plaça Crist Rei

Pop per xics: Animació musical per a tota la família!

Pop per xics és un grup d´animació musical per a tota la família, modern i actual. Cinc músics d´alt nivell són els encarregats de transformar i interpretar, de forma divertida i pedagògica, les cançons més emblemàtiques de la música Pop. Un espectacle on el que menys importa és l´edat,el seu públic va de 0 a 99 anys! Pop Per xics fa vibrar a la canalla i recordar als més grans de la família.

A continuació / Passeig de Pere III (davant estàtua Rei Pere III)

Bateries Solidàries!

Un petit tastet que culminarà diumenge 26 d´agost amb la celebració del 10è aniversari de la Trobada de Bateries. A càrrec de Bateries de la comarca del Bages

19.30

Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès · Cada dia del 23 al 25 d´agost, en acabar la missa de les 19.00h.

19.30

Espai 7 del Centre Cultural El Casino

Inauguració i veredicte del "88è Concurs

Exposició d´Artistes Manresans". Organitza: Cercle Artístic de Manresa

20.00

Sala Exposicions del Centre Cultural El Casino

Inauguració de l´exposició: "De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut"

Organitza: Oficina de Patrimoni Cultural de l´Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, Col·lecció Gelonch Viladegut, Museu Comarcal de Manresa i Museu Abelló de Mollet del Vallès

20.30

Plaça Major

Assaig de la Mostra del Correfoc

Organitza: Xàldiga Taller de Festes

20.30

Plaça Sant Domènec

XXIII Vine a ballar!

Classe de ball per a tothom amb ritmes llatins: txa-txa-txa, bachata, merengue, mambo, salsa, kizomba, rock..., exhibicions de ball a càrrec de les parelles de l´escola de ball Swing Manresa,dirigida per Jesús Rubio i ball de Festa Major amb el músic - cantant "Raül". Organitza: Escola de ball Swing Manresa

22.00

Plaça Major

Foc en Dansa

A càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya. Organitza: Grup de Dansa Cor de Catalunya

22.00

Passeig Pere III – davant del Centre Cultural el Casino

38a Ballada de Sardanes al Cor de Catalunya

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Organitza: Foment de la Sardana de l´Agrupació Cultural del Bages

22.30

El Sielu

XIX Festival de Blues

A càrrec de Blues by Chance · Blues duo format pels músics Eduard Escaño i Josep Berenguel. Nou CD "Temps de Gingebre" · Entrada gratuïta. Organitza: El Sielu