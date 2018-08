La Via de Sant Ignasi s'obre avui al trànsit en sentit pujada

La Via de Sant Ignasi de Manresa s'obrirà avui al trànsit en sentit pujada després de dos mesos tancada a la circulació amb motiu de les obres d'urbanització que s'hi fan. D'aquesta manera Manresa recuperarà l'accés sud d'entrada a la ciutat, la del Pont Vell, per anar cap al centre. De moment, però, no es podrà circular en sentit sortida de la ciutat.

Les obres es porten a terme entre la plaça de Sant Ignasi i el car-rer de Vidal i Barraquer, davant de les piscines. Tot aquest tram ha estat vetat als cotxes durant els últims dos mesos en els dos sentits de la circulació. Les restriccions, però, ja començaven a l'altura del Camí de la Cova. També s'estan fent treballs de millora al tram sud de la mateixa Via de Sant Ignasi.

També, al carrer de Vidal i Bar-raquer, el de davant de les piscines municipals, i que recentment també s'ha urbanitzat, recuperarà el doble sentit de la circulació, igual que el carrer de Viladordis en aquest tram, que les últimes setmanes només era de pujada.

Les obres no es completaran fins d'aquí a tres mesos.



Normalitat al Barreres

La normalitat en la circulació ha tornat al carrer Barreres i al Sant Francesc de Manresa. Al principi de mes es van iniciar unes obres de la canalització soterrada d'una línia elèctrica que van fer que hi haguessin restriccions de trànsit.