«No estic d'acord amb no tocar les coses que funcionen»

La regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, es va incorporar a l'equip de govern al principi de l'any passat. Aquesta és la seva primera festa major que viu des del minut zero. Una festa major que enguany és plena d'activitats d'entitats que celebren aniversaris. «I no parlem de 2 o 3 anys, sinó de 10, 15, 30 i 50 anys. Això vol dir que som una ciutat perseverant», remarca. Per això, i també per fer més festa, enguany hi ha 2.000 bombetes i serrells als principals punts on hi ha activitats festives per imitar un envelat.

No estava prou garantida la seguretat a Sant Domènec amb el concert d'Els Catarres, que s'ha traslladat als Dolors?

Tornar a recuperar un gran concert era un dels objectius que preteníem. Vam considerar que era el millor espai cèntric, perquè, malgrat que hi ha obstacles com el mobiliari urbà, hi havia maneres de resoldre-ho. Es van buscar solucions perquè quedés el màxim de diàfan. Tot i que prevèiem una gran afluència, que podria ser de 4.000 a 6.000 persones, hi havia control. Estava estudiat. Llavors hem analitzat les últimes dades sobre assistència als concerts d'Els Catarres. Ara, pensant que hi haurà 7.000 o 8.000 mil persones, com algú em firma amb sang, vam considerar que era millor pecar per excés que per defecte. Fa un any que vam fer l'aposta per Els Catarres i s'ha demostrat que no ens vam equivocar.

El canvi s'ha fet a desgrat seu?

Jo el que vull és que la gent s'ho passi bé. Nosaltres no faríem res insegur. Des del meu punt de vista no era insegur, vull que quedi molt clar. Aquest equip de govern no apostaria per res insegur. Ara bé, és veritat que després de fer un seguiment de les últimes dades dels concerts ho han desbordat i que els espais més cèntrics que tenim a Manresa tenen les seves limitacions. No li hem de posar un dubte imperdurable a Sant Domènec. Té les seves possibilitats i no ha de ser la plaça de la por.

És la primera festa major que viu plenament des de dins. L'any passat es va incorporar a la regidoria dos mesos abans, quan tot ja estava pràcticament lligat. La d'enguany és a la seva mida?

Hi he pogut treballar des del minut zero, tot i que l'any passat la vaig viure intensament. Com a regidora de Festes i Projecció de Ciutat, si el resultat és el que esperem, i la ciutadania en general en queda satisfeta, i de moment les sensacions són bones, ja serà a la meva mida. La meva mida és la mida de tots. Sí que penso que encara queden moltes coses per sacsejar. A vegades ens obsessionem per no tocar les coses que funcionen. Jo no hi estic d'acord.

Hi hauria fet més canvis?

Jo hauria provat de tocar algunes coses amb prudència. És una qüestió de tarannà, d'experiència en el meu àmbit. S'ha escoltat el col·lectiu, que té molta experiència, i amb l'equip de govern hem determinat que hi ha coses que necessiten temps. Si les coses van bé, perfecte, però si es poden millorar... En aquesta vida hem vingut a millorar.

Enguany s'han afegit com a patrocinadors marques globals com Coca-Cola i Damm. És fruit dels seus contactes professionals?

Va bé tenir contactes. Però abans cal tenir voluntat, compartir idees. Si pots aprofitar el teu bagatge, contribueix a sumar. Aquestes grans marques es mirem amb una lupa gegant les seves estratègies d'inversió. Són molt exigents. En aquest cas han fet una aposta global, no només per la festa major sinó per la ciutat i la seva projecció. El que és molt bo és que al costat d'aquestes empreses hi ha espònsors del territori que aposten pel territori.

Què li fa especial il·lusió de la festa major?

Per arribar a aquest programa de festa major hi ha hagut molta feina de carrer. He estat 5 o 6 mesos demanant l'opinió a persones físiques, entitats, empreses i col·lectius de diversos àmbits. Al darrere hi ha molta feina de molts tècnics i de polítics que tenen ganes que la ciutat funcioni. Quedaré satisfeta si la ciutat en queda satisfeta. Ara, el gran concert em fa molta il·lusió. I que la gent entengui que s'ha ajustat a l'últim moment en benefici de tothom. També el dia del castell de focs, amb activitats a l'Agulla des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. Una volta al rellotge!!!