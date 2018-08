«Caldran més consensos, no només entre partits polítics sinó amb la ciutadania»

Quan comenci el nou curs polític, passat l´estiu, entrarem en un any electoral. Li fa mandra?

A mi no. En cas contrari no em presentaria. El que em fa mandra és com alguns temes al ple i dinàmiques del dia a dia es polititzen a un nivell que no hauria de ser. Per dir alguna cosa: la gestió pública de l´aigua, per exemple, no ha estat mai qüestionada a Manresa. I això sol passar amb més temes.

Ja que treu el tema. Feia falta canviar ara el director-gerent d´Aigües de Manresa, Josep Maria Alabern?

Feia falta per dues coses. Perquè amb ell, de 77 anys, que va fer el dia que va ser baixa de l´empresa, havíem convingut que ho faríem abans d´acabar el mandat. I per altra banda, perquè l´empresa ha de tenir un bon líder per continuar la feina d´aquests anys. L´equip, que s´ha de mantenir, ha de tenir un referent abans de l´estiu per encarar l´any amb això resolt.

Li va saber greu que l´adjunt a gerència, Ricard Tomàs, no sortís escollit per dirigir l´empresa pel seu profund coneixement d´Aigües de Manresa, de la ciutat i del seu entorn?

Era molt bon candidat. Jo crec que el podrem continuar aprofitant fins que ell vulgui. M´hauria agradat, però quan s´obren els processos de selecció no se sap qui serà el gua-nyador. Estic convençut que farà costat al nou director-gerent Antoni Ventura perquè l´empresa necessita els seus coneixements.

Tornem al tema electoral. Ja ha anunciat que no tindrà gent com Josep Maria Sala o Mercè Rosich, dos veterans de la política municipal i pesos pesants als seus governs...

És per una qüestió d´edat. Que no vol dir que no tinguin una gran vitalitat. Va ser de comú acord. Són dues persones que han fet molt bona feina i tenen una llarga trajectòria però és lícit que puguin gaudir d´una nova etapa perquè això és molt absorbent. A banda que hi pugui haver algú que no vol continuar, n´hi ha dos que es jubilen. No són dos qualsevol.

Ha començat a rumiar en la llista ?

No. Jo crec que és una cosa per després de vacances, i llavors a partir de gener començar a moure algun nom. La idea és treballar-hi el darrer trimestre de l´any.

El nom de la candidatura, Junts per Catalunya, Junts per Manresa, no estava clar fins fa poc. És una mostra que el procés viu un període de confusió?

En general tothom està molt a l´expectativa. El fet que hi hagi gent empresonada i gent exiliada no afavoreix ni el full de ruta ni la mateixa unitat d´acció. Tothom s´anirà ubicant. Però jo crec que una cosa és el que passi a escala de país i una altra el que passi a Manresa.

Havia manifestat que es tornaria a presentar en funció de si es podia fer inversions. El neguitejava no poder fer-ne?

Jo diria que la gent entén que fa esforços per pagar els seus impostos, i no poder-ho traduir en unes actuacions que es vegin clarament en el si de la ciutat és una cosa que incomoda. Per molt que diguis que estàs sanejant l´Ajuntament. En sis anys s´han posat les bases per poder fer una inversió al setè. Aquest 2018 és el setè, i ens ha permès fer coses i que la ciutat ho noti.

N´hi haurà més ?

El 2019 no serà un any d´obres. S´acabaran les que s´han començat i es posaran les bases a projectes que pugui fer el govern que vingui. És més d´acabar coses, mirar quines prioritats hi ha i preparar-ne d´altres que fer-ne de noves. I veure com es reflecteixen al pressupost.

És causalitat que Manresa estigui plena d´obres quan s´acosten les eleccions?

Conflueixen dues coses. És evident que els projectes es poden preparar durant temps però fins que no tens el finançament no es poden realitzar. Nosaltres l´hem tingut per la millora dels índexs d´endeutament. I la segona és que en un període de quatre anys sempre hi sol haver els dos últims que és quan es materialitzen aquestes obres. Això passa arreu. També s´han de consensuar els projectes. Cada vegada caldrà més consens no només entres les forces polítiques sinó amb la ciutadania. Els projectes els hem de consensuar i necessites un temps per escoltar l´opinió dels ciutadans i executar-los quan tinguis la possibilitat econòmica de fer-ho.

La rotonda de la Bonavista es va posar en marxa el febrer d´aquest any. Calia fer-la amb tres edificis del seu entorn encara drets?

S´ha de tenir en compte que és una obra pendent de fa temps i que forma part del pacte de govern amb Esquerra. La rotonda està en la seva disposició final. L´únic, que l´entorn quedaria més afavorit. Penso que la ciutadania l´ha acceptat bé més enllà que encara quedin aquests tres edificis. És una manera de posar-la en funcionament.

Què faria de diferent sense Esquerra al govern?

Això és plantejar-se una cosa que no és possible. De la mateixa manera que vam poder governar amb 11 regidors al primer mandat, ara amb 9 havíem d´optar per aquesta coalició entre la primera i la segona força. Era el més lògic i ens ha permès arribar a consensos i a fer coses importants per a la ciutat. No m´ho plantejo. Què faríem de diferent si en el proper mandat no tinguéssim aquesta coalició? Això sí que podria ser motiu de reflexió. Ara el que s´ha fet és el que s´ha consensuat. L´objectiu és guanyar les eleccions. Això de les majories és un tema que ha passat a millor vida. El que cal és guanyar i treure el millor resultat possible. I l´endemà ja es veurà quina disposició hi ha amb altres forces amb la voluntat d´arribar a acords i fer governable la ciutat. El que em plantejo és tenir un molt bon resultat, presentar una proposta electoral interessant amb una llista amb renovació i que agradi com més manresans i manresanes millor.

En què es posarien d´acord, doncs?

És evident que tots ens posaríem d´acord que la ciutat necessita més diners per a manteniment, com ja s´ha fet en els darrers tres exercicis. Segur que seria la prioritat de molts grups. En altres actuacions cadascú hi posarà el seu toc personal i llavors s´haurà de consensuar. Jo tinc clar que la millor llista és una llista que estigui en disposició de poder governar, no perquè sigui votada. Hi ha d´haver un equilibri perquè sigui atractiva, que la gent se la senti seva i propera, i alhora que sigui capaç de gestionar, que és un concepte que en política neguiteja alguns però que és necessari.

Per què van proposar ampliar el cercle de les fotomultes a l´entorn del Sobrerroca i després es van fer enrere?

El més important és que es farà el camp de futbol davant l´alberg. Això farà perdre 40 places d´aparcament però serà una zona verda. Més enllà del que digui el pla de mobilitat, l´important és que rebi el suport de la ciutadania que en podrà gaudir. S´ha de trobat l´encaix. Nosaltres sempre hem acabat parlant. És una manera de fer. S´hauria pogut fer d´una altra? Segur.

Quan es va ampliar la zona blava de 668 places a més de 1.000 es va anunciar que en sis mesos es faria un balanç de la mesura. No s´ha fet. Per què?

S´hauria de parlar amb els regidors de l´àrea, però el que és clar és que s´ha aconseguit una fórmula que permet que a partir del 2022 la ciutat no tingui les càrregues que ha de pagar de la zona blava. I el 2022, que és quan finalitza l´actual contracte, cada cop és més a prop. Els diners de la gestió de la zona blava, que haurà de continuar sent-hi, es podran invertir en el manteniment dels carrers i a millorar la mobilitat. Necessitàvem renegociar un contracte que permetés quedar alliberats d´aquesta càrrega. A partir del 2022 el govern que hi hagi podrà decidir què fa amb la zona blava i quin preu cobrarà.

El Centre Tecnològic de Manresa es dissoldrà per integrar-se a la xarxa catalana Eurecat. Continuarà vinculat al territori? Pateix per això?

Jo pateixo per tots els temes que no s´acaben de resoldre. Les negociacions estan obertes i hi ha una comissió encarregada per definir com es fa aquesta integració a la xarxa Eurecat. Un terç del pressupost és de la Generalitat, i considera que som més competitius amb aquesta integració. Doncs hi treballarem amb les condicions que aconseguim negociar i que permetin garantir la seva vinculació amb el territori.

A l´edifici del Museu s´hi han abocat molts diners en obres però no avança...

Ha sortit malament el fet que l´empresa que va guanyar el concurs s´hagi hagut de fer fora per incompliment de terminis. Esperem que el nou projecte es liciti i abans d´acabar any tornin les obres amb la idea que l´estiu vinent es completi amb el Museu del Barroc i el centre d´acollida de pelegrins.

El 2017 Serveis Socials de l´Ajuntament de Manresa va batre rècord d´atesos, gairebé 14.500. Quina perspectiva hi ha de cara al futur més immediat?

Jo crec que les crisis comencen abans a Barcelona i l´Àrea Metropolitana i arriben més tard a la Catalunya Central. I les millores també arriben més tard. L´altre dia vaig ser en una important empresa de la comarca i la previsió de recuperació de llocs de treball la tenen prevista, per les comandes que els estan arribant, per al 2019 i el 2020. Notarem la millora més tard. No voldríem que Serveis Socials tingués tanta ocupació, però han de fer la seva feina. Un cert repunt econòmic hauria de no fer créixer aquesta xifra.

Què en diu, de la festa major d´enguany?

És un programa molt atractiu i una continuïtat dels actes tradicionals amb l´afegit del concert d´Els Catarres i les commemoracions de molts aniversaris. Fa que les entitats tinguin el seu protagonisme i en paral·lel hi hagi algun element que la fa més atractiva. Esperem que la gent s´ho passi bé i que el setembre torni amb la convicció que la situació general a Manresa tendeix a millorar. Voldríem que fos més del que és, però hi ha un cert repunt. Hem de creure en les nostres possibilitats. No hem d´esperar, i ho hem dit repetidament, que ens vinguin de fora a solucionar els problemes. Els primers que hem de creure en les nostres potencialitats som nosaltres mateixos.